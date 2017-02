“Las palabras de Monseñor Romero siguen teniendo actualidad”, fray Domingo Solís

@OscarCoLatino

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, consideró que el “diálogo es conveniente”, por lo que instó a la oposición política regresar a las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno.

“No entiendo cuando un grupo se levanta de una mesa de diálogo, no se puede avanzar, que haya desacuerdos es propio de la democracia, debatir, discutir siempre que se haga en un clima de respeto, buscando la verdad, abandonar el diálogo no lo entiendo”, dijo Escobar Alas.

De igual forma, el religioso instó a dirigentes del partido de oposición a “recapacitar y seguir dialogando”, ya que con dicho proceso se pueden encontrar las mejores soluciones a los problemas que aquejan a los salvadoreños.

“El diálogo debería de estar asegurado, desde el principio que se establezca que nadie se va a levantar de la mesa para que de verdad se resuelvan los problemas, ojalá que haya un diálogo sincero, con buena voluntad de ambas partes que lleve a la solución de los problemas para beneficio de la nación”, expresó el jerarca católico.

Acuerdos de Paz

De igual forma, el jerarca católico consideró que los Acuerdos de Paz incluyen aspectos que a la fecha no se han cumplido.

“Por ejemplo, todo lo referente a las víctimas, no han sido escuchadas, no han sido resarcidas en sus daños. Los crímenes de lesa humanidad no fueron llevados a la justicia”, dijo Escobar Alas.

Por lo mismo, el religioso consideró oportuno implementar un proceso de “justicia transicional” que investigue los casos de hasta el momento no se ha determinado los culpables de abusos cometidos durante el conflicto armado.

“Esto lo sugiere la resolución de derogación de Ley de Amnistía, proponen esa justicia donde no hay cárcel, pero sí se investigan los hechos, se llega a la verdad, se pide perdón, eso sería beneficioso, lástima que no se esté implementado”, externó Escobar Alas.

Iglesia contra la minería

José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, informó que la iglesia católica presentará a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para que se prohíba la explotación minera en El Salvador.

“Con la finalidad de proteger a nuestro país de la grave contaminación del medio ambiente, especialmente del agua, consecuencia inevitable de la explotación minera a cielo abierto”, explicó Escobar Alas.

El jerarca católico enfatizó en que es importante que se prohíba por ley la explotación minera, ya que con ello se evitarán las graves consecuencias ambientales que genera la minería.

Por lo mismo, Escobar Alas espera el apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa, ya que indicó que el anteproyecto de ley tiene como finalidad “evitar un grave daño nacional”.