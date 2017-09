Las más de 200 cuentas bancarias investigadas de los expresidentes Cristiani y Calderón Sol

Transparencia ActivaMas

Los ex presidentes de la República de los dos primeros gobiernos de ARENA, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, se les investigan 240 cuentas bancarias por presunto enriquecimiento ilícito.

El Informe de Labores de la Sección de Probidad del primer semestre de 2017 no especifica si todas las cuentas son de ellos o están también incluidas las de sus familiares como esposa e hijos.

El documento indica, en el caso del ex mandatario Cristiani, que las instituciones financieras reportaron un total de 85 cuentas de ahorro y corriente, de las cuales se han procesado 73.

“Para esta investigación se recibió información de las diferentes instituciones públicas y privadas. De esta se han procesado los siguientes rubros: efectivos en caja, bancos”, reza el informe ejecutivo que están en el anexo 2 del documento de Probidad.

Al ex presidente Calderón Sol se le investigan 160 cuentas de ahorro y corriente y todas ya han sido procesadas, de acuerdo a la información.

El documento de Probidad detalla que se ha procesado información sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas por cobrar, así como ingresos, egresos y otros activos.

Otras cuentas investigadas

El informe de Probidad muestra también que son investigadas las cuentas del ex secretario Jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez; del ex vicepresidente de la República Carlos Quintanilla Schmidt; de presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos; del ex presidente del INDES, Enrique Mollins; del exalcalde de San Salvador, Carlos Zamora; el ex presidente de la Corte Suprema, José Domingo Méndez.

En el caso del ex secretario Rodríguez, se muestra en el documento el reporte de 31 cuentas bancarias de ahorro y corriente y a él se la han procesado efectivo en caja, bienes muebles e inmuebles, deudas, ingresos y egresos.

Para el ex vicepresidente Quintanilla Schmidt, se investigan 33 cuentas bancarias, pero solo se han procesado 25. Mientras, para el diputado Gallegos, Probidad procesa 32 cuentas.

Lea también: “Más casos a investigación en Probidad pese a lento avance”

El trabajo de Probidad también analiza las 10 cuentas de ahorro y corriente del ex titular del INDES . Del ex alcalde Zamora se han procesado 29 cuentas y del ex presidente de la Corte se han investigado 59 cuentas bancarias.

También, en el informe de Probidad se menciona que ya se procesaron 20 cuentas del presidente Salvador Sánchez Cerén y que su investigación es por el período que fue vicepresidente del país.

Además, Probidad investiga siete cuentas del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán.

Las cuentas procesadas son parte de la lista de 76 funcionarios y ex funcionarios investigados por el posible delito de enriquecimiento ilícito.

Ese listado fue revelado luego de una solicitud usando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y a los procesados se les abrió una investigación por irregularidades en sus declaraciones de patrimonio.