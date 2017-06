Las FARC “dejan de existir” este viernes tras entrega de armas a ONU

París/AFP

Bogotá/PL

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó en París que la ONU anunciará este viernes que las FARC entregaron “el 100% de sus armas” con lo que “dejarán de existir” como grupo guerrillero, tras más de medio siglo de conflicto armado.

“Hoy 23 de junio las Naciones Unidas allá en Colombia van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas”, señaló el mandatario colombiano en un foro económico con empresarios.

“Hoy, las FARC, la guerrilla más poderosa y más antigua de América Latina, deja de existir”, agregó desatando los aplausos de la sala.

Santos, que se encuentra en Francia desde el miércoles en una visita oficial, señaló que esta noticia “cambia la historia de Colombia”.

Desde el martes, la guerrilla marxista está entregando el 40% restante de sus armas a la misión de Naciones Unidas en Colombia, como parte del proceso de paz alcanzado el pasado año con el gobierno de Santos. El otro 60% ya lo consignó en las últimas dos semanas.

El presidente, por cuyas exitosas negociaciones con las FARC recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz, había anunciado el domingo pasado que el 27 de junio se haría un “acto de cierre de todo el proceso de dejación de armas”.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen más de 900 escondites de armas que deben ser destruidas por la ONU a más tardar el 1 de septiembre, según el pacto de paz suscrito en noviembre pasado en Cuba.

“Hoy más de 7.000 hombres y mujeres de esta guerrilla están concentrados en 26 zonas a lo largo y ancho de nuestro territorio, entregando a las Naciones Unidas las armas que tenían consigo”, explicó Santos en un discurso en la sede de la UNESCO, posterior a su intervención ante los empresarios.

Pero el presidente reconoció que su país afronta todavía enormes desafíos, entre otros, garantizar una justicia “transicional” a las víctimas, desminar el territorio -Colombia, afirmó, es el país más minado del mundo después de Afganistán-, y “reincorporar a los exguerrilleros a la vida civil, incluido la participación en la política, una vez cumplido el desarme”.

Admitió no obstante que una parte de los colombianos “no admite otra salida que la cárcel o la exterminación” para los exguerrilleros, pero defendió que “la paz es cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, la violencia por la democracia”.

Santos afirmó que la única forma de construir una sociedad de paz es con las herramientas “de la educación, la cultura, la ciencia, la comunicación” y destacó que “por primera vez en la historia de Colombia, el presupuesto de la educación es el mayor dentro del presupuesto nacional”.

Con esa partida, dijo, se está por ejemplo garantizando la educación gratuita en todos los colegios oficiales.

El presidente colombiano fue investido en una ceremonia posterior Doctor Honoris Causa por la universidad de la Sorbona de París por sus esfuerzos para la paz.

Su visita concluirá con la inauguración de la plaza Gabriel García Márquez en París, y la apertura de la segunda parte del año Francia-Colombia con un concierto de niños franceses y colombianos al que también asistirá su par francés, Emmanuel Macron.

Farc preparada para elecciones

Cuando se convierta en partido político las FARC-EP está dispuesta a participar en las elecciones del 2018 en una convergencia de la izquierda, afirmó el comandante Andrés París, al intervenir en el Congreso de la Unión Patriótica.

El jefe guerrillero participó como invitado en la sesión inaugural del VI Congreso de esa agrupación, en cuyo plenario expresó que ‘estamos dispuestos a participar de una convergencia lo más amplia posible, sin que nosotros propongamos candidatos presidenciales’, acotó.

El miembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo añadió que ya han conversado al respecto con distintas agrupaciones de la izquierda, en las que se respira un sentimiento proclive a buscar la paz y la unidad.

En su intervención en la sede de la Asociación de Jóvenes Cristianos en Bogotá, donde tiene lugar el congreso, París reiteró que las FARC-EP tendrá su congreso fundacional en septiembre próximo, cuando la organización insurgente pasará a ser un partido político.

Sobre el tema electoral, la presidenta de la Unión Patriótica (UP), Aída Abella, aseguró que se debe trabajar duro para que los sectores alternativos lleguen unidos a las elecciones.

Si nos unimos podemos tener al primer presidente o presidenta de la República de la izquierda’, afirmó en su discurso en su discurso inaugural la líder de esa formación verde-amarilla.

En la apertura de la máxima reunión de la UP también fueron invitadas otras figuras de la izquierda democrática del país, como la candidata presidencial Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, la senadora ecologista Claudia López y la extitular del Polo Democrático Alternativo Clara López.

En sus palabras de saludo al Congreso, Córdoba manifestó que en Colombia hay que llegar a una Asamblea Constituyente, por lo cual va a seguir trabajando.

Por su parte, Petro se refirió a la necesidad de construir un programa entre todos los ciudadanos que le de la victoria en el 2018 a las fuerzas democráticas.

‘Si yo no soy candidato presidencial, me sentiría muy complacido con apoyar un aspirante diferente, siempre y cuando exista un acuerdo al respecto’, expresó el ex jefe guerrillero del M-19.