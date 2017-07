Las evidentes profecías políticas lll

Nelson López*

Hoy continuamos con la parte 3 en esta columna de las Ocurrencias con un tema necesario de leer y analizar, publicado en las redes sociales por Nayib Bukele, pero que lo retomó de Salvadoreño Soy.

Hoy le damos cierre, pero que quede claro, no podemos confiar en esta justicia y eso lo define este último segmento del artículo -Carlos Calleja será el próximo presidente y no hay nada que pueda evitarlo-

…Solo es cuestión de tiempo para que la Fiscalía actúe en contra de él, con cualquiera o cualesquiera de las múltiples amenazas que el Fiscal General Douglas Meléndez le ha lanzado.

¿En serio es lógico que investiguen a Bukele por la creación de páginas parodia (ridículas por cierto), con titulares cómo: “NASA: Pupuseada de Nayib en Nuevo Cuscatlán causante de posible extinción humana”, “Nayib Bukele planea invadir San Salvador con un ejército de Zombis” y “Moto donada por Nayib Bukele podría atropellar un bebé en el futuro”.

En cualquier parte del mundo (menos en países como Corea del Norte), estos titulares son conocidos como sátira política y permitidos bajo el derecho de libertad de expresión (algo así como las caricaturas que los propios matutinos demandantes producen): ES NUESTRO DERECHO BURLARNOS DE LOS PODEROSOS.

En Estados Unidos existe un “periódico” satírico llamado “The Onion” que escribe notas con titulares similares y en México también, con “El Deforma”, del que miles de personas hemos sido víctimas de caer en la trampa. Pues aquí, gracias a los nuevos paradigmas, esto es un delito capital y hay que perseguirlo con TODA LA FUERZA DE LA LEY.

Tristemente, la Fiscalía General de la República busca una condena de 16 años de prisión y $1 millón para La Prensa Gráfica. El paradigma ha calado tanto, que muchos incluso defienden esta posición. País tercermundista condenado a repetir los mismos errores del pasado. No es de extrañar un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito en medio de la campaña electoral para darle el empujoncito final al triste candidato de ARENA, Ernesto Muyshondt, quien por cierto no está siendo investigado, a pesar de existir pruebas en video de sus negociaciones con grupos delictivos (país al revés, ¿todavía lo dudan?).

Para concluir, la cereza en el pastel: la Sala de lo Constitucional (sí, esa misma que no hay que debatir) declarará inconstitucional correr para un puesto gubernamental si el funcionario no ha terminado su período. Sí, leyeron bien, lo mismo que hizo Norman en 2015 (que por cierto estaban los mismísimos magistrados que están ahora), ahora será ilegal (¿conveniente no?), se lo prohibirán a Nayib y este tendrá que esperar, (si no es que lo destruyen antes) hasta 2024 para poder ser elegible a la más alta magistratura de nuestro país.

Y así señores, nuestro futuro ya está trazado por los mismos que siempre lo han trazado. Una persona de frases vacías y trilladas, nacida en Estados Unidos, hijo de un hombre español y una mujer estadounidense, será nuestro presidente; porque así lo decidieron ya los mismos de siempre. Así como se inventaron la historia de nuestros “célebres” próceres, así se inventan la historia del “empresario joven, trabajador, emprendedor, altruista y de la sociedad civil” y no hay nada que podamos hacer para evitarlo.