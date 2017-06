Las evidentes profecías políticas ll

Nelson López*

Hoy continuamos con la parte 2 en esta columna de las Ocurrencias con un tema necesario de leer y analizar, publicado en las redes sociales por Nayib Bukele, pero que lo retomó de Salvadoreño Soy, que reflexiona la campaña electoral del empresario heredero que la derecha oligárquica y los medios aliados al partido ARENA pretenden como candidato presidencial.

Al final de la primera parte, publicada el martes pasado, se nos cuestionaba por parte del autor de -Carlos Calleja será el próximo presidente y no hay nada que pueda evitarlo- ¿Cuál es la solución? ¿Saltar de la sartén a las brazas? ¿Volver a elegir a los que indudablemente nos pusieron en el rumbo del abismo en el que nos encontramos? Todos estamos de acuerdo: Ninguna de las anteriores. Entonces. ¿qué va a pasar? ¿qué hacemos? NADA.

¿Respuesta conformista? No; es una respuesta realista.

Les explico porqué:

Somos un país “fundado” por conquistadores oportunistas, por “héroes” de mentira, con historias creadas por quienes nos dominaron para seguirnos dominando. Somos una gente explotada, denigrada, despojada de identidad, adoctrinada por siglos que hasta ya está incrustado en nuestros genes más profundos: bajamos la cabeza y aceptamos todo lo que nos diga el patrón. Vivimos en un país donde al fin nos aumentan el salario mínimo y reclamamos porque “subirá la canasta básica”.

Lo dijo Nayib Bukele cuando tenía 30 años en el campus de San Miguel de la Universidad de El Salvador: “El problema (de nuestro país) son los paradigmas… esas cosas que plantan en nuestra cabeza y las hacen ver como verdades pero no lo son… ¿un paradigma nos gobierna? pues sí… antes me hubieran matado por decir lo que pienso, ahora ya no viene la Guardia a traernos si hablamos, ya no nos botan los votos en las urnas; entonces, ¿cómo pueden seguir gobernándonos si ya no tienen ‘el poder’? …pues inventaron una serie de paradigmas, los implantaron en nuestras cabezas y ahora nosotros respondemos instintivamente a ellos… incluso en contra de nuestros intereses”.

Pues sí, así nos controlan, pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el título del post? ¿Recuerdan que les dije que la derecha empresarial salvadoreña había cedido parte del poder en 2009? Sí, PARTE; al no poder controlarnos (así como con la analogía de la Guardia Nacional que utilizó Nayib) utilizando el ejecutivo, ahora lo hacen implantando paradigmas nuevos: los magistrados no se pueden equivocar, hay que acatar sus sentencias sí o sí (aunque fueron elegidos por los diputados, ni siquiera democráticamente en elecciones abiertas), el fiscal es independiente, Probidad no tiene intereses político/electorales (recuerden, son personas), etc… y como les mencioné anteriormente, la “izquierda” salvadoreña les ayudó a que lo lograran implantar aún más fácil de lo que pensaban.

Hay que tener bien claro algo y yo sé que en el fondo todos lo saben: después de esta decepción, Nayib Bukele es el único que pudiera detener el regreso de la derecha al ejecutivo; pero el plan ya está armado y en acción: La Sala concluyó que no es necesario votar “por cara” para los concejos municipales, obviando cualquier lógica y consecuencia si tomamos en cuenta su sentencia, en el mismo tema, para la Asamblea Legislativa (los concejos plurales se elegirán bajo listas cerradas proporcionadas por los partidos); conclusión que efectivamente beneficia a ARENA para arrebatarle la silla edilicia a Nayib Bukele. (continuará)