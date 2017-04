“La voluntad política de ARENA es golpear las finanzas, no es ayudar”: Norma Guevara

Oscar López

Norma Guevara, coordinadora del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) explicó las repercusiones que tiene para el país el impago de algunos de los compromisos financieros del gobierno.

La diputada Guevara, integrante de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, detalló que los programas sociales están asegurados en el Presupuesto General de la Nación de 2017, por lo que su ejecución seguirá con normalidad.

El FMLN descartó la propuesta de transferir fondos destinados a los programas sociales para poder pagar los intereses de la deuda adquirida por gobiernos de ARENA con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“El pueblo salvadoreño debe de tener seguridad de que el país cuenta con un presupuesto para el 2017 que asegura el pago de los servicios que la población recibe, incluso los beneficios sociales iniciados bajo gobiernos del FMLN”, dijo la diputada.

De igual forma, explicó que el Presupuesto incluye $914 millones para el pago de deuda adquirida por gobiernos de ARENA, por lo que descartó que el país esté en una situación de impago.

“Estamos pagando $914 millones en este año que unido a los pagos hechos por gobiernos del FMLN, desde el 2009 a la fecha, en estos ocho años habremos pagado 9 mil 992 millones de deuda, esto representa el 76.9 % de deuda heredada de ARENA, hablamos de impago cuando estamos pagando”, afirmó la dirigente de izquierda.

Guevara explicó que en un Decreto Legislativo se estableció el mecanismo para pagar el compromiso del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), sin embargo, fue presentada una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que a la fecha se mantiene una medida cautelar imposibilitando su ejecución.

“Es un incumplimiento que tiene que ver con medidas que la Sala de lo Constitucional tomó en contra de un decreto y a la negativa de ARENA de ayudar con sus votos a cumplir está obligación”, externó Guevara.

Asimismo, la dirigente del FMLN agregó: “la voluntad política de ARENA es golpear las finanzas (del gobierno) no es ayudar”.

“ARENA y la Sala (de lo Constitucional) son los responsables de esta situación. El resto de la deuda está consignada en el Presupuesto y se está pagando”, agregó la diputada del FMLN.

Guevara agregó que más del 50 % de la deuda del país está en bonos, lo que obliga a pagar intereses mayores en los créditos.

Guevara recordó que sectores ligados a la derecha fueron los que presentaron la inconstitucionalidad de las reformas al FOP, ya que con la forma de pago establecida en el Decreto Legislativo el interés sería del 4 % mientras que con emisión de bonos sube al 7 %.

“¿Quiénes son los que ganan? Los mismos que nos endeudaron y que tienen en su poder los bonos emitidos, son gente de ARENA, grupos económicos que tienen en sus manos los bonos vendidos por el Estado y que ganan intereses sin mover un dedo”, aseguró Guevara.

“Fueron a la Sala a pedir la inconstitucionalidad porque si es por emisión de bonos, ellos mismos los compran a un 7 %, pero cuando son certificados de inversión previsional ganan un interés del 4 %”, denunció Guevara.

Guevara consideró que el sistema de pensiones es la causa del impago del gobierno, y requiere de “una reforma a fondo, es un sistema agónico que merece ser reformado, no es la solución mantener exclusivamente la forma privatizada”.

La coordinadora del grupo parlamentario del FMLN enfatizó en que el Presupuesto General de la Nación de 2017 no tiene huecos financieros, ya que es equilibrado y además, el pago del compromiso con el FOP no se incluyó en el mismo debido a que el pago del mismo fue definido antes de la aprobación del Presupuesto.

Las declaraciones de Guevara fueron retomadas del espacio de entrevista de Noticiero Hechos, transmitido por canal 12 esta mañana.