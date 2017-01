“La verdad gratifica, repara y concilia”: Eduardo García

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Eduardo García, presidente de la Asociación de Niños y Niñas Desaparecidas durante el Conflicto Armado (Pro Búsqueda) calificó de “oportunidad única” la petición de un decreto presidencial para la creación de una comisión que busque a más de 10 mil adultos desaparecidos y la desclasificación de documentos oficiales relacionados a estos secuestros ejecutados durante el conflicto armado de los años ochenta.

“Los grupos de víctimas familiares y organizaciones de derechos humanos han documentado alrededor de diez mil casos; pero aún no existe ningún mecanismo oficial que busque personas desaparecidas adultas; entonces, es de urgente necesidad darles una respuesta a miles de salvadoreños y salvadoreñas”, reflexionó.

– ¿Qué opinan de este movimiento y la campaña “Los Huesos de Nuestros Padres”?

Esta es la primera generación, la más benevolente, más sensible y amorosa, la que está dispuesta a perdonar, si les piden perdón; que está dispuesta a ser reparada si le dicen dónde están y reencontrarse con su familiar o decirle donde están sus restos.

Lo hemos dicho, la primera generación de las víctimas donde no hay dinero que pueda reparar el daño hecho por el dolor de la ausencia de un ser querido, así como la reparación y dignificación de las víctimas que pasa precisamente por atender su demanda.

Porque una madre lo que quiere es abrazar a su hijo, y un hijo lo que quiere es encontrar a su padre o madre, esas son las reparaciones que se pueden dar y que tenemos que ver como sociedad civil.

– ¿Qué ocurriría de no cumplir con esta demanda?

El problema será, como dice la ONU, sobre las tres generaciones que tienen que pasar después de la guerra, pueda generar que otras generaciones pidan acciones penales en estos casos ¿Por qué?, porque no solo habrán visto el daño que les hicieron a sus seres queridos como sus abuelos, sino también el dolor y sufrimiento de sus familiares directos como sus padres, al no haber encontrado justicia en el reclamo de reparación. Ese es el tema.

Tenemos el reto y la oportunidad, pero se nos puede escapar de las manos de no atender esta primera generación con una justicia transicional, esto se traducirá en desesperanza y entonces esa generación buscará resolver en instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y de ahí vendrán acciones penales que no podrán ser revertidas.

– ¿Cuál es el desafío en las instituciones?

Hago un llamado a la Fuerza Armada para que nos ayuden a que más familias se logren abrazar al reencontrarse y que nos ayuden a localizar restos óseos de otras personas o familias. Aquellas personas que colaboren siéntanse tranquilos porque hemos sido tremendamente confidenciales en los datos que nos han dado y en los testimonios y los beneficios que se han logrado son absolutamente gratificantes. La verdad repara y concilia.

– ¿Qué esperan de la administración Sánchez Cerén?

Queremos que el Ejecutivo comprenda que la Fuerza Armada puede brindar información, que ya no son los momentos de aquel entonces de Golpes de Estado, de antidemocracia, de retrocesos e inestabilidad política; ahora es un momento donde la Fuerza Armada está subyugada a un Ejecutivo para ofrecer información y resarcir el daño que se ha hecho. Además, la actual Fuerza Armada no fueron los que cometieron estas atrocidades y también hay que darle la oportunidad de recuperar el honor perdido en el campo de batalla con estos excesos de asesinatos y desapariciones por elementos militares, hoy es el momento de reparar, de dignificar.

El Ejecutivo ha sido asertivo con su discurso en la conmemoración de los Acuerdos de Paz. Tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda, por decreto Ejecutivo para la búsqueda de niñez desaparecida que está funcionando muy bien y pronto vamos a cerrar seis casos, tenemos monumentos a la reconciliación que ponen a las víctimas presentes, pero siempre debe buscarse la verdad.

– ¿Cuáles son los aportes que esperan desde el órgano legislativo?

Tenemos una deuda pendiente con el órgano Legislativo donde en breve se discutirá la creación de una Ley de una Comisión de Búsqueda de la Niñez que será sostenible en el tiempo, con dientes suficientes que le permita acceder a la verdad.

Esta comisión no tiene afán de emprender acciones penales, para esto está la Fiscalía General de la República, porque no vamos a confundir las competencias, ni confundir de quién es cada responsabilidad; la Comisión solo tendría el mandato de buscar la verdad y localizar a las personas.

– ¿Cuál ha sido el desempeño del órgano judicial en este tema?

El órgano de Justicia es el gran ausente en todo esto, es ausente desde la firma de los Acuerdos de Paz y desde que se cometieron los atropellos y serán los que tendrán que esforzarse más y señalar con la jurisprudencia creada y tener ese esfuerzo para determinar y localizar la entrega de la información que ha sido demandada o resolviendo los “Habeas Corpus”, para que, se le de sentido a las víctimas.

Y esperamos que la Sala de lo Constitucional dedique el debido seguimiento como se lo da a otras sentencias que tienen que ver más con el contexto político, y esperamos también que tengan la misma voluntad con las víctimas del conflicto armado.