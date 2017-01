La UNES propone la construcción de políticas sustentables como proyecto de nación

@SilviaCoLatino

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) demandó la construcción de políticas de sustentabilidad como proyecto de nación y un cambio del modelo económico.

“Creo que no puede esperar más, la creación de un nuevo concepto de sociedad donde el despojo del medio ambiente, no sea el eje fundamental de la acumulación de ganancias”, afirmó Carlos Flores.

Asimismo, resaltó la importancia de este próximo 16 de enero, como una buena oportunidad de construir espacios de diálogo en todos los ámbitos institucionales y lejos de la “retórica política” que no permite avances sustentables en materia de medio ambiente desde más de una década.

“Esta demanda de diálogo y acuerdos verdaderos está claro y se pueden observar en los debates legislativos que no avanzan. Tenemos un debate de más de once años para la Ley General de Aguas ¿Por qué? , porque los que hacen negocio con el agua no están dispuestos a ceder los márgenes de ganancia que tienen”, agregó.

Sobre otros temas como la propuesta de una Ley contra la Minería en El Salvador, el representante de la UNES acotó, que pese al gane del “laudo arbitral” en el CIADI, contra la empresa minera Oceana Gold/Pacific Rim, estos no han dado muestras de cumplir la sentencia con el pago de los 8 millones de dólares, que le adeudan al Estado salvadoreño.

“Y así podría citar a la Ley de Soberanía Alimentaria, donde los empresarios que están obteniendo ganancias con los agrotóxicos y semillas híbrida y transgénicas, no quieren soltar ese negocio y quieren seguir haciendo de este pequeño país, su finca donde pueden hacer lo que quieran. Entonces por esto, es necesario que se incluya en estos nuevos Acuerdos de Paz, al medio ambiente, pero también es necesario que la gente salga a la calle y lo exija”, detalló.

Mientras, Luis González reseñó que en materia ambiental en los últimos 25 años se ha dado un proceso de degradación que vulnera a la población, pese a que se ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos.

González indicó que solo en el período 2011-2015 se registró el quinquenio más cálido en comparación a las últimas seis décadas, que el promedio de temperatura anual aumentó a más de 1.3o centígrados y los escenarios climáticos apuntan a un aumento de 2 ó 3o centígrados para las próximas seis décadas.

“En esta lógica de paz de país, se debe hacer la paz con el medio ambiente y no se puede permitir industrias que tengan grandes impactos ambientales y la minería metálica es una de las más contaminantes. Este país no tiene condiciones para enfrentar este tipo de industria y con las declaraciones recientes del diputado Guillermo Mata (FMLN) que están buscando los consensos para prohibir la minería en el país, creo que son importantes pero vamos a estar atentos a las otras fracciones legislativas y seguir nuestra lucha contra la minería que ya tiene más de diez años”, puntualizó.