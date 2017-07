“La bestia negra Marrufo de nuevo nos roba el juego”

Fredy García

¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos pite la bestia negra de El Salvador, Jair Marrufo? Ya es tiempo de que nos manifestemos ante las autoridades de la CONCAF o la FIFA, si es necesario llegar hasta esa instancias; todo el tiempo esta organización nos envía este árbitro, cuyo fin es sacar de cualquier competición a la selección salvadoreña; ya sean para las eliminatorias mundialista o para esta Copa Oro. ¿Adónde están los federativos que nos representan, que no se manifiestan? ¿Será que no tienen solvencia moral estos federativos pqra pedir que este árbitro no nos vuelva a pitar otro juego, ni siquiera amistosos? Recuerdo que hace aproximadamente un año, la FIFA programó al internacional árbitro salvadoreño Chicas Aguilar, para pitarle en la eliminatoria mundialista a México y estos protestaron ante la FIFA, para que este silbante no les pitara el juego y la máxima autoridad se los concedió.

En el juego El Salvador vrs Jamaica, este personaje sarcásticamente se reía cuando los jamaicanos cometían una falta; de hecho, nos pitó penal, donde el jugador salvadoreño no buscó la pelota, el jugador jamaicano rechaza el balón y le dio en la mano al jugador de El Salvador y pito penal.

En otra jugada, el integrante de Jamaica toca el balón dentro del área y Marrufo se hace el de los panes y se retira de la jugada, indicando que “no hay nada”. En otra jugada de tiro de esquina un jugador de Jamaica se cuelga de un jugador de El salvador; e hizo el mismo gesto, indicando que no hay nada; es obvio que las autoridades de CONCACAF, maliciosamente, nos envía a este árbitro ya compadre hablado. Sin embargo, por la misma corrupción que existe en la Federación de Fútbol, no son capaces de poner una nota de protesta ante la CONCACAF; a lo mejor les tienen contadas las costillas a estos federativos, que no tienen el valor de pedir el cambio de este árbitro, que todo el tiempo ha venido al país y a que nos pite en contra de la selección salvadoreña. Con gentes incapaces en la federación de fútbol, nunca vamos a salir de este hoyo futbolísticamente hablando; además de su incapacidad, son sin escrúpulos y corruptos, esa guayaba no la quieren soltar; por eso es que la “bestia negra Marrufo hace lo que quiere con nosotros”.