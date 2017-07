La ANJ en contra de decretos legislativos

@RosmeriAlfaro

La Asamblea Nacional de Juventudes (ANJ) expresó su rechazo a las recientes resoluciones que calificó de “poco favorables”. Se refieren a las modificaciones a la ley electoral, la Ley de Extinción de Dominio y Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobadas por la Asamblea Legislativa”.

Miembros de la ANJ aseguraron que el reciente pliego de reformas en ningún momento son de beneficio para los jóvenes ni para la población, sino de “beneficio directo para políticos”.

La semana pasada fueron aprobadas con 43 votos las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entre los cambios más importantes se encuentran: la eliminación de la retroactividad absoluta y la congelación de las propiedades del acusado sin que el Estado pueda disponer de esta mientras se demuestra su culpabilidad.

La Ley de Extinción de Dominio sería, según la ANJ, un arma utilizada para la lucha contra el crimen organizado, funcionarios y empleados públicos que actúan con corrupción, pero el tiempo de prescripción no es igualitario, al ser de 30 y de 10 años respectivamente.

“Debe existir igualdad en el tiempo de prescripción o incluso debería ser al revés”, señalaron.

“Como organización juvenil nos preocupa la forma en que los tres poderes del Estado se reparten, y actúan por intereses particulares. Ningún partido político representa los intereses básicos de los salvadoreños. No nos sentimos representados”, expresó Eduardo Alas, secretario general de ANJ.

Respecto al tema de pensiones, Alas indicó que actualmente no está afectando a los jóvenes pero dentro de 12 a 15 años será una crisis más grande que la actual.

Alas manifestó que uno de los temas transversales en el ámbito fiscal, económico y social del país es la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de El Salvador por lo que no se puede esperar hasta después de las vacaciones para hacerla. “No puede esperar porque pueden surgir sorpresas, quizá una reelección del actual magistrado o se tendrá a otras personas que no estaba contemplado que usaran el cargo. Además, a la población se le olvida”, subrayó el joven.

En el tema electoral, Oscar Martínez de la Comisión Política de la ANJ, afirmó que si no se usa la tecnología adecuada en las próximas elecciones, cualquier fraude que ocurra será culpa del Tribunal Supremo Electoral.

“Estamos prácticamente a ocho meses de las elecciones y no vemos claro que quieran hacer la licitación. Es importante ya que vamos a tener una de las elecciones más complicadas en el país”, dijo.