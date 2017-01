La ANEP no maneja ningún secreto asegura Luis Cardenal

@RosmeriAlfaro

“No tenemos secretos, no tenemos nada que ocultar”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, al hacer pública la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por espionaje y persecución política contra la institución que dirige.

Según Cardenal, un dispositivo de transmisión de audio y video de largo alcance fue encontrado en el sistema eléctrico de las oficinas centrales de la ANEP. El dispositivo es un microprocesador de fábrica LA7058R que contiene micrófono, transmisor de frecuencia de 900 MHZ y antena con capacidad para enviar señal a más de 600 metros de distancia.

Dicho aparato no es de uso comercial sino de utilización especializada, dijo el dirigente gremial. “Los únicos que pueden tener estos microprocesadores son la policía y fiscalía con permiso de un juez. No hemos confirmado que haya más aparatos en las oficinas, pero hacemos un llamado a las autoridades para que frenen esto lo más pronto posible”, expresó. Asimismo, afirmó que este tipo de aparatos también han sido encontrados en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL). El presidente de la ANEP pidió a la FGR investigar hasta las últimas consecuencias. Asimismo, dijo que no acusarán a nadie porque no tienen pruebas. “Hacemos un llamado a la sociedad y todas las instituciones ciudadanas a mantenerse vigilantes, condenar el abuso de poder y la violación a la intimidad, defender el derecho a la libre expresión y a disentir democráticamente”, estableció la ANEP en un comunicado difundido en sus redes sociales. Cardenal aclaró que esto lo hacen por la democracia del país y para que esto no continúe.