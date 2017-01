La ANEP entregaba dinero a sindicalistas del CNSM

Yaneth Estrada

Roberto Lorenzana, Secretario Técnico de la Presidencia, aseguró está mañana que la ANEP y los representantes del sector laboral dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) tenían un acuerdo previo para aumentar 0.10 centavos diarios, 15% en tres años. Algo que consideró “injusto y una corrupción que debe ser investigada”.El dirigente de izquierda explicó que durante más de dos décadas, el sector empresarial del país (ANEP) ha entregado dinero bajo la mesa a estos “supuestos” dirigentes sindicales que siempre han estado en contra de la clase trabajadora. “Y estos dineros se puede comprobar de alguna forma”, aseguró Lorenzana. “Hay testigos que cuando iniciamos el diálogo con el nuevo presidente de la ANEP, Luis Cardenal, él (Cardenal) dijo que del tema del aumento al salario mínimo no se iba a negociar. Lorenzana, recordó que el dirigente empresarial manifestó en ese momento, que “este tema no se dialogaba con el Gobierno, porque ya lo tenemos aprobado con el sector laboral, es un tema cerrado”.Sobre las amenazas lanzadas por los empresarios en medios nacionales, de que el incremento de $200 y $300 al salario mínimo efectivo desde está semana, traerá alzas y despidos, aclaró que “los argumentos de aumento de la canasta básica y cierre de plazas no son ciertos”. “Porque la inflación en El Salvador es negativa, anda alrededor del 1%, eso quiere decir que para ellos, (empresarios) lo que hay que hacer es bajar los salarios, para que bajen los precios, es una lógica perversa”, agregó. También, sostuvo que si la ANEP quiere llevar la aprobación del aumento al salario mínimo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “nosotros tenemos la confianza que hará justicia y que se respetará la decisión de los trabajadores, de sus representantes y las decisiones que tomen. Ojalá no me equivoque y tengamos un resultado ratificando”, sugirió.Asimismo, Lorenzana afirmó que ante la crisis fiscal que enfrenta el Ejecutivo debido a la negativa de ARENA para apoyar a aprobación de los $1,200 millones, se debe trabajar en el tema de elusión y evasión.“Es uno de los grandes desafíos de este Gobierno, el hecho de no pagar los impuestos y no cumplir con las obligaciones del país es realmente un tema de corrupción y la gente dice porqué no les cobran. Es sencillo, lo que hacen mucha empresas evasoras es no pagar a Hacienda, luego se van a un proceso de apelación a un tribunal, después van a la Sala de lo Contencioso Administrativo y de ahí pasan 10 años y vencen los casos”, dijo.

Lucha implacable

“Las instancias que se han prestado de manera permanente al servicio de la gran empresa es la Sala de la Contencioso Administrativo, donde se han resuelto muchos casos a favor de los de los evasores. Yo le pido a los aliados de la sociedad civil e internacionales que vean lo que ha pasado, la gran cantidad de recursos que ha perdido el Estado, eso se llama corrupción, la lucha debe ser implacable contra la corrupción y ahí hay un capítulo que se debe saldar”, pidió Lorenzana.

Ante este actuar de la gran empresa, el Secretario Técnico comentó que una solución sería la iniciativa del Gobierno de endurecer las penas contra los evasores para buscar mecanismos más expeditos que eliminen la evasión y elusión fiscal. “Debemos cerrar los portillos y está a la luz pública quienes están a favor y quienes están en contra, el que más se opone a la Ley del Cobro Coactivo es ARENA”, denunció.

De los señalamientos, que acusan al Gobierno de acoso a la empresa privada, el funcionario argumentó: “no sé a qué se refieren con el acoso, que pongan ejemplos. Qué tipo de acoso hacemos, no entiendo, procesos de expropiación no hay, los impuestos hay que pagarlos y sí a eso le llaman acoso eso la lucha contra la elusión y evasión fiscal. Más bien, creo que hay una actitud muy positiva de respeto a las reglas del juego y de respeto a sus márgenes de utilidades”, agregó Lorenzana. En materia de seguridad, Lorenzana aseguró que las medidas extraordinarias son exitosas.

“Creo que el principal éxito del Gobierno y del presidente Salvador Sánchez Cerén en el año anterior, estuvo vinculado a los cambios dirigenciales en seguridad y en la nueva estrategia que se materializó con el plan El Salvador Seguro”.

“Esperamos que las Medidas (Extraordinarias) puedan continuar en 2017. Esta es decisión del presidente de la República, pero me atrevería a decir que deben continuar, y para eso, le pediríamos el apoyo a la Asamblea Legislativa y a todos los partidos políticos”, acotó.

Relaciones con Estados Unidos

En cuanto a la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos comentó “nuestra posición más importante es respaldar a la comunidad de salvadoreños en ese país, siempre debe quedar claro de qué lado estamos y estamos de lado de la población salvadoreña. Queremos mantener una buena relación con Estados Unidos siempre fue nuestro propósito desde la firma de los acuerdos de paz en 1992”.

2017 año complejo

Para este año, Lorenzana espera que sea un año en el que tengamos los salvadoreños capacidad de ponernos de acuerdo en los grandes temas de nación. “Es un año complejo porque que es preelectoral y llegar a acuerdos es muy difícil. Sin embargo, el país necesita acuerdos independientemente del momento, creemos que las fuerzas políticas deben arrancar de nuestra voluntad la posibilidad de encontrarnos en algunos temas importantes de la vida nacional como son el tema de presupuesto, el tema fiscal y el tema de la seguridad”, consideró.