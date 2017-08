Juez absuelve a los imputados por falencias en investigación de la FGR

@JoakinSalazar

Las lágrimas y los aplausos no faltaron en más de alguno de los imputados, que atentamente escuchaban al juez Especializado de Sentencia, quien los absolvía, y les devolvía la libertad, luego que el tribunal de justicia no le diera validez a las débiles pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR), que basó sus acusaciones en un criminal que sirvió como testigo criteriado. Es conocido que el mencionado testigo lo utiliza con frecuencia el ente fiscal.

La acusación fue calificada de “injusta” por los acusados, luego que el juzgador los declaró inocentes por falencias de la Fiscalía.

La Fiscalía le imputó a los 18 procesados de haber beneficiado a miembros de grupos delictivos en prisión.

En al menos seis ocasiones, el juzgador especializado dijo que la Fiscalía debió investigar al responsable de planificar la tregua, puesto que algunos testigos presentaron en su testimonio incongruencias, tratando de evadir responsabilidades.

El juzgador estableció que la Fiscalía General de la República no pudo concretar la investigación en contra de los 18 imputados, incluso, acreditó que contra nueve imputados, miembros del Consejo Criminológico de la Dirección de Centros Penales, fueron acusados injustamente. De igual manera, el Juez Especializado estableció que la Fiscalía no estableció una línea de mando, para sustentar el delito de organizaciones ilícitas, además, dijo que se dejó fuera de investigación información de antes y después del proceso de investigación entre 2012–2013. También el juez desvirtuó las declaraciones de los testigos, entre ellos “Nalo”, pandillero de la 18, que obtenía beneficios por acusar a los imputados.

Nelson Rauda y otros imputados se muestran satisfechos por la resolución del juzgado especializado para el caso del pacto entre pandillas. Foto Diario Co Latino/Jorge Rivera. Las autoridades de Centro Penales, facilitadoras en el caso de la tregua entre pandillas MS y 18, celebran con abrazos la resolución judicial que les sobreseyó. Foto Diario Co Latino/Jorge Rivera.

“Sobre el uso de fondos estatales, la FGR tuvo que haber acusado por otro delito, y no de actos arbitrarios. La Fiscalía no hizo peritaje financiero. Los testigos no vinieron a brindar información, sino a defender las tropelías que se cometieron”, dijo el juez Especializado.

Asimismo, el juez determinó que la Fiscalía presentó pruebas documentales y de video, muchos de estos vídeos pornográficos, que se encontraban en un celular, incautado en el 2016, en el Centro de Reclusión de Menores de Ilobasco. Mismo que fue desacreditado por el juzgador. El juez especializado criticó que se estaba dejando en la impunidad a otros involucrados en el proceso de pacificación, principalmente a directores de Centros Penales, como también a quienes realmente ingresaron ilícitos a los centros penitenciarios, como los encargados de seguridad en penales. Además, desacredito el ingreso de 1,605 cajas de comida rápida (pollo) porque la FGR no estableció fechas.

“Se tomó de forma estratégica la fecha de investigación, otros hallazgos pudieron surgir de fechas anteriores y posteriores, un proceso penal debe tener fundamentos mas allá de lo que se ha expresado”, recalcó el juez. En este proceso eran acusados Raúl Mijango, quien fungió como mediador de la tregua entre pandillas, el ex director general de centros penales, Nelson Rauda Portillo, el ex inspector general de centros penales, Anílver Eduviges Rodríguez, y otras 15 personas acusadas de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales, Falsedad Ideológica, Agrupaciones Ilícitas.

La Fiscalía General de la República había pedido penas entre seis y 18 años de prisión contra los 18 imputados, sin embargo, de acuerdo a la representación Fiscal evaluarán la resolución, que será entregada a las partes el 21 de septiembre para considerar apelar la decisión.

El juez fundamentó su fallo tras quedar demostrado que la tregua fue producto de una política de estado impulsada por el entonces ministro de Seguridad, David Victoriano Munguía Payes, avalada por el ex presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Quienes, dijo, eran los responsables y quienes deberían de ser investigados por la Fiscalía. Nelson Rauda, quien también enfrenta otro proceso junto a Rodil Hernández, por el supuesto uso de fondos de las tiendas institucionales de Penales, dijo que “siempre he confiado en Dios, dejé este proceso en sus manos, así para gloria y alabanza de Dios se ha logrado”.

Anílver Rodríguez, también mostró su satisfacción por salir libre de este proceso penal. “Fui procesado, fuimos condenados por los Medios de Comunicación, han sido 16 meses, hemos vivido un amargo calvario y gracias a Dios porque hoy nos vamos libres, siempre con la cara levantada sabiendo que no hemos cometido ningún delito”, comentó.