Jóvenes piden continuidad de programas de prevención de la violencia

Con una jornada cultural, artística y deportiva, jóvenes beneficiados con el programa Actívate por la Convivencia, desarrollado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), pidieron a la Asamblea Legislativa dar continuidad a las acciones de prevención de la violencia.

Decenas de jóvenes se concentraron a fuera de la Asamblea para mostrar los logros obtenidos en los programas desarrollados por INJUVE, SECULTURA y el INDES para demostrar a los diputados lo positivo que es invertir en prevención. Asimismo, para que den continuidad y financiamiento a los programas Actívate por la Convivencia y Jóvenes con Todo.

De acuerdo con la directora del INJUVE, Yeymi Muñóz, solo con el programa Jóvenes con Todo más de 3,000 jóvenes han sido apoyados a través de formación técnica, pasantía laboral, apoyo a emprendimiento y reinserción educativa.

“En la modalidad flexible que ha trabajado el Ministerio de Educación hay más de 4,000 jóvenes que no estaban estudiando y se han reincorporado a la escuela. Pedimos a los diputados que puedan ver el tema de la prevención más allá de un proceso electoral y que lo vean como una opción de cambiar el país”, dijo.

Según Muñóz, para obtener resultados en materia de seguridad es necesario apoyar la prevención de la violencia.

La diputada Jackelin Rivera, quien asistió a la feria de logros junto a otros diputados, reafirmó el compromiso de la izquierda en respaldar la prórroga de medidas extraordinarias. “Al menos en 10 municipios, más de 19 mil jóvenes que participan en distintas disciplinas deportivas y programas de recreación han sido beneficiados”, indicó.

“No hay duda que están surtiendo efecto. Esto es una muestra que el tema de prevención debe seguir siendo una prioridad para este gobierno y que la inversión en los jóvenes es buena, ellos no son malos, solo necesitan de oportunidades para formarse y desarrollarse. Solo quieren una oportunidad y hoy lo estamos constatando”, manifestó

Agregó que esta es la oportunidad que tiene el partido ARENA para decir si “está con el bien o el mal”. “Esta es una demostración que la inversión del gobierno y que el pueblo salvadoreño, a través del aporte a la contribución especial, vale la pena. Si ARENA no apoya deberá rendirle cuentas a los salvadoreños”, enfatizó.

