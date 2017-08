Jóvenes luteranos piden al Estado buscar mecanismos para generar paz social

Oscar López

@OscarCoLatino

Jóvenes luteranos expresaron que actualmente la población joven del país enfrenta desafíos que “ponen en riesgo la vida, la integridad y la libertad”, esto debido al ambiente de violencia que enfrenta la sociedad salvadoreña.

Por ello, los jóvenes miembros de la pastoral juvenil luterana, en la voz de Renzo Henríquez, externaron: “ya estamos cansados de tanta violencia, muerte y miedo, tenemos derecho a vivir en paz”.

De igual forma, los jóvenes luteranos exigieron al Estado salvadoreño buscar mecanismo para generar un diálogo por la paz, en el que participen todos los sectores que impulsan iniciativas que tienen como objetivo fomentar la paz social.

“Como jóvenes luteranos deseamos que el país viva en paz, como jóvenes queremos reformar este país para que nuestras nuevas generaciones tengan un mundo mejor”, declaró Joseline Cruz, joven luterana. Asimismo, consideran que actualmente no existen oportunidades de desarrollo para la juventud, lo que imposibilita tener una vida plena, dejando como alternativa la migración ilegal. “Urgimos al gobierno generar oportunidades de empleo, miles de jóvenes no podemos ir a la universidad y cuando terminamos el bachillerato no tenemos posibilidad de empleo”, aseguró Arilene Hernández Rodríguez, joven luterana. Los jóvenes luteranos afirmaron que forman parte de los esfuerzos para que en El Salvador se apruebe la ley general de agua, con el objetivo de que sea protegido el vital líquido. Para los luteranos la ley impedirá que el líquido sea privatizado.

De igual forma, externaron su respaldo a la aprobación de la Ley en contra de la exploración y explotación minera, “eso significa que cuando hay voluntad política es posible superar los problemas del país, así esperamos que ocurra con la ley general de agua”, expresó el miembro de la pastoral juvenil luterana.

Asimismo, los jóvenes celebraron los 500 años de la reforma protestante y los 31 años del Obispado Luterano Salvadoreño. La iglesia luterana organizó una procesión, que se llevará a cabo el próximo 6 de agosto, en la que pedirán por la paz.

La procesión iniciará en el parque Cuscatlán y culminará en el Iglesia La Resurrección, en la calle 5 de noviembre.