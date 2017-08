IX Cátedra Simón Bolívar de El Salvador discute sobre ANC venezolana

Alexander Pineda

@AlexPineda27

La cuarta sesión ordinaria de la Cátedra Simón Bolívar, organizada por la embajada de Venezuela en El Salvador y desarrollada en instalaciones de la Universidad de El Salvador, tuvo por invitado al filósofo y catedrático universitario Carlos Molina, quien disertó sobre el tema “Emancipación, Liberación y Construcción del Poder Popular”.

El ponente habló acerca de la reciente elección de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, “ahora se dice que Venezuela es una dictadura, si se pregunta por qué, la respuesta es que están haciendo cosas que van en contra del orden democrático, y lo que dicen es cierto, el orden democrático es una construcción histórica, no natural, ligada al desarrollo de las democracias de naciones europeas y estadounidense, de la mano y en favor del capitalismo”, argumentó Molina. El filósofo resaltó el esfuerzo venezolano por construir el poder popular y añadió que la profundización de la democracia es el desafío más grande para un proyecto de izquierda en El Salvador, esto por la necesidad de que la gente participe activamente en las decisiones que competen a todos y no a unos pocos. Molina recordó y ejemplificó cómo en 2014, 804 habitantes de San José Las Flores, de 812 habilitados, votaron por el NO en una consulta popular por la exploración y explotación minera en el municipio.

Asimismo, como colectivo, la Cátedra Simón Bolívar de El Salvador, emitió un comunicado en el que rechazaban las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense con el fin de desestabilizar y la declaración mediante la cual se pretende sancionar y suspender a Venezuela del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por transgresión al Protocolo de Ushuaia que contempla la “ruptura del orden democrático” al interior del bloque.

Antonio Núñez Aldazoro, coordinador de la Cátedra, aclaró a los asistentes que la destitución de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, obedece a que tiene cuentas pendientes con la ley por cometimiento de un delito electoral en 2015 y también, la supuesta reunión de la Organización de Estados Americanos a realizarse hoy en Lima, Perú, en la que sesionarán solo 13 países de más de 30, que discutirán la situación democrática en Venezuela.