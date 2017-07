ISDEMU, junto a la embajada de Chile, desarrollan seminario sobre Género y Justicia Penal en el SICA. Foto Diario Co Latino/Rosmery Alfaro.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Una Segunda demanda fue interpuesta esta mañana por representantes de diversas organizaciones sociales, agremiadas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), en la que se pide una investigación a la Sección de Probidad en contra de diez ex funcionarios de los Gobiernos de ARENA.

La segunda denuncia, presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), busca que se investiguen los patrimonios de 10 ex funcionarios de los gobiernos de Francisco Flores, Armando Calderón Sol y Elías Antonio Saca, por haber recibido sobresueldos de hasta diez mil dólares, de parte de una cuenta especial de Casa Presidencial.

“Estos son pagos especiales que no estaban contemplados en la Ley de Salario, esperamos que esta misma semana la Corte en Pleno tenga a bien ordenar la investigación, estos casos cumplen con los tres requisitos que establecieron para ordenar apertura de investigación por enriquecimiento ilícito”, dijo Leonel Herrera, miembro de ASGOJU.

Las entidades sociales explicaron que se presentó una serie de documentos que sustentan la apertura de la investigación, puesto que cada uno de los imputados recibieron entre dos mil y diez mil dólares mensuales, en concepto de bonificaciones especiales.

Entre las pruebas presentadas se encuentran los recibos filtrados por Alejandro Muyshondt en los que se establece la cantidad mensual de cada ex funcionario, en concepto de bonificación especial. Esta misma denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República.

Conrado López Andreu, ministro de Gobernación del ex presidente Francisco Flores. Eduardo Calix López, vicecanciller en el Gobierno de Saca. Jorge Nieto, ministro Obras Públicas. Carlos Antonio Rosales, secretario de Comunicaciones del ex presidente Flores y durante el gobierno de Saca tuvo el cargo de secretario particular.

Además, David Escobar Galindo, miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo. Rubén Rochi, que fue ministro de Turismo, Eduardo Antonio Zablah Touche, ex ministro de Economía, Ricardo de Sola, miembro de la comisión Nacional de Desarrollo, Yolanda de Gavidia, ministra de Economía, de Elías Antonio Saca.

“También se menciona a Roberto Rubio Fabián, este señor aparece en todas las denuncias, era miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo y actualmente es director de una entidad que irónicamente dice que promueve la transparencia y la anticorrupción”, dijo Leonel Herrera.

Anteriormente, ASGOJU presentó un primer escrito, en el que se ordenó la apertura a las investigaciones de otros ex funcionarios de arena, no obstante, la Corte en Pleno decidió bloquear dicha información para que ya no sea pública.

“Los hechos denunciados son similares, por lo que esperamos que la corte en pleno proceda de igual manera; pero es lamentable que la corte en pleno le cierre el acceso a los medios y a la ciudadanía en general para conocer los casos. Extrañamente nadie ha protestado a eso”, agregó Herrera.

Margarita Posada, representante de ASGOJU, agradeció que la Corte en Pleno admitió la primera denuncia interpuesta semanas atrás, pero dijo “es preocupante que la Sección de Probidad, haya sacado a la luz pública enriquecimiento ilícito, que no son justificados por ex funcionarios y no han hecho nada, también hay 24 ex funcionarios que también se les ha denunciado y la Corte no ha hecho nada”.

Y es que a su juicio las instituciones del Estado deben de actuar, sin importar la procedencia ideológica o política, puesto que como Estado se debe de luchar contra la corrupción.