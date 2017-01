Inversión gubernamental en vilo por falta de Presupuesto 2017

@SilviaCoLatino

La Ministra de Salud Violeta Menjívar hizo un llamado, a los diputados en la Asamblea Legislativa, a dejar de lado intereses partidarios y votar por la aprobación del Presupuesto del año fiscal 2017, que cuenta con una importante inversión social que ronda los 980 millones de dólares.

“La inversión que viene en el presupuesto es para salud, educación, seguridad ciudadana entre otros, esta inversión son fondos que darán bienestar directamente a la población salvadoreña”, dijo la Ministra Menjívar en una entrevista matutina.

En cuanto al tema del Escalafón y la petición de los sindicatos, que se pague a toda la planilla de empleados del Ministerio de Salud, la Ministra Menjívar reiteró que en el proyecto de presupuesto presentado ante el Ministerio de Hacienda, se asignó 10 millones de dólares para cubrir el aumento salarial para aquellos trabajadores que ganan menos de un mil 500 dólares.

“Los que recibirían ese aumento son alrededor de 25 mil empleados, más o menos, de los 29 mil (trabajadores) que son aproximadamente; que no aprueben el Presupuesto de 2017 nos complica con los 10 millones de dólares que hemos destinado para el Escalafón, porque no podemos aplicar esta cantidad que hemos destinado, sin aprobación del Presupuesto General de la Nación”, explicó. Para el MINSAL la falta del presupuesto afecta la parte operativa: primero la aplicación del Escalafón porque ya no tienen fondos del 2016; y el segundo elemento es la inversión social.

Sobre la reforma a la Ley del Escalafón del Ministerio de Salud, la funcionaria señaló que existen consensos sobre la transformación conceptual del aumento, primero, porque no tiene un techo definido y no es equitativo con respecto a la escala de salarios de la Cartera de Estado. “El aumento es el 8% del salario nominal. Y es donde los que tienen más altos salarios tengan más beneficios estamos claros que se debe reestructurar el escalafón, porque también es difícil de pagar si hablamos de sostenibilidad financiera, porque es el único que tiene el más alto costo financiero de todo el Estado”, señaló.

En cuanto a la discusión de una reforma a ley del Escalafón en salud, la Ministra Menjívar agregó que hay acercamientos con distintas fracciones legislativas y trabajadores sobre la necesidad innegable de discutir este tema, para buscar consensos y tener listas la reforma en el proyecto de presupuesto de 2018, que se entrega en septiembre del presente año.