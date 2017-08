Yo sé que por sus cien años de vida

a pesar de la muerte -porque usted jamás morirá-

Y su fiel y terco amor

por la justicia del hombre por el hombre

y el Cádiz de su sangre derramada que no se olvida…

Le otorgaron sin usted saberlo reconocimiento

de la Iglesia como un Santo

Y yo tendría que dirigirme a usted

con mucha solemnidad y respeto

Quizá por medio de una oración litúrgica

antecedida por algún Padre Nuestro

y no sé cuántas Ave María…

Pero resulta -y me disculpo por lo que sigue-

que yo no soy católico pero tampoco ateo

ni protestante

ni gnóstico ni agnóstico ni algún otro concepto

que aparezca en el menú histórico

de religiones y filosofías

Usted dirá que algo tengo que ser

porque nadie puede seguir viviendo y dejar de ser algo

Tal vez me tilde de presumido escéptico

pero tampoco eso mi querido Arnulfo

La verdad -y me confieso-

sólo soy un humilde aprendiz de poeta

Quizá por lo de aprendiz mi intento de poema

parezca una letanía mal pronunciada

fermentada en la garganta y explotando entre dientes

Quizá por lo de aprendiz -mi querido Arnulfo-

sólo soy un José más entre el pueblo

Un hombre parecido a usted

sin tener el valor de ser como usted

Que ama la justicia y admira el amor y entrega

que tuvo por éste pueblo

Por eso se le ensalza por eso se le ama

por eso su eternidad bien merecida…

¿Y quién como usted? …

Sin santidad otorgada y sin faltarle el respecto

A lo sumo Anastasio Aquino el taita Ama Farabundo

el comandante Marcial el comandante Simón

O el combatiente anónimo que murió en silencio

y sin gloria alguna…

Pues usted ya ve y sabrá cómo algunos

olvidaron sus homilías

la tortuosa peregrinación y hasta el cádiz derramado…

Y hoy parece que traicionan

y que el Judas bíblico tiene más dignidad y valor

que muchos de ellos

Parece que le dan la espalda al pueblo

y se burlan en medio de sus vidas

de pequeños burgueses recién paridos…

¡Ah si usted los viera compañero Arnulfo!…

Atrapados en finos trajes de alta costura

Engordando a causa de grandes banquetes

Engreídos parásitos del mismo sistema

Mientras aquella línea del tren por donde usted caminaba

está igual de cercada por la misma miseria de siempre

con la diferencia que caminar por ella

ya no resulta tan fácil

Yo imagino y deseo sus valientes Justas y necesarias

homilías hoy en día…

Su consuelo su palabra ausente

Pero ahora

¿qué pedirle sabiendo que lo nombran Santo?

Sabiendo que usted sin pensarlo dos veces

cambiaría el nombramiento

por una sociedad más justa y unida

… Pero ¿que pedirle? Si éste sólo es un humilde intento

de escribir un poema y no una oración…

Si usted ya hizo su inigualable parte en la historia

Si usted enseñó que es el pueblo

quién tiene que cambiar la situación…

Si usted profetizó que resucitaría en su pueblo

¿Qué pedirle?

Si entre cejas está aquel dicho

que «sólo pueblo salva pueblo»

…Pero si por este nuevo clamor

Por este grito naciente de otra generación sin voz

Por la demora de los resucitados en su nombre

…yo sin ser católico -San Romero de América-

sería el primero en aceptar

que este humilde intento de escribir un poema

se convirtiera en más …mucho más que una oración…

José Roberto Ramírez