Ingeniería gana emotivo torneo Interfacultades de Karate Do

Max Interiano recibe la placa de homenaje póstumo a su padre Amadeo Interiano, ex presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo, al evento asistió representación de la Federación Salvadoreña de Karate Do y distintas personalidades, entre ellas, la primera secretaria de la Embajada de Taiwán Nieves Tsuei-hua Lan; Francisco Valencia, director de Diario Co Latino, entre otros invitados. Foto Diario Co Latino/ Ludwin Vanegas.