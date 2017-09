INDES solicita a Hacienda 200 mil dólares para Juegos Centroamericanos

Manahen González

Jorge Quezada, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), reveló a Diario Co Latino que han solicitado al Ministerio de Hacienda aproximadamente 200 mil dólares en concepto de refuerzo presupuestario para los Juegos Centroamericanos Managua 2017. “Siempre se solicitan fondos extraordinarios (refuerzo presupuestario) al Ministerio de Hacienda para cubrir los gastos de los atletas que irán a los Juegos Centroamericanos, como por ejemplo: compra de uniformes e inscripciones. Por eso ya solicitamos al Ministerio de Hacienda un aproximado de 200 a 250 mil dólares”, expresó Quezada.

No obstante, el titular del INDES aclaró que, a pesar que ya solicitaron los fondos, estos deben pasar por un proceso riguroso para ser aprobados, por lo que esperan que este mes se les informe si se les adjudicará la cantidad solicitada.

“Hasta este día el proceso de aprobación de fondos sigue, no nos han contestado ni sí ni no, pero creo que este mes (septiembre) será clave para saber si Hacienda nos reasignará los fondos para los Juegos”, dijo Quezada.

Eso sí, de ser aprobados los fondos, el presidente del INDES dijo que esperan reunirse con el COES para definir que gastos asumirá cada institución, pues hasta la fecha no han hablado del tema económico.

“No puedo asegurar en un cien por cierto que cubriremos nosotros y que cubrirá el COES, porque no nos hemos sentado a hablar del tema. Entonces, dependerá de lo que definamos entre ambas instituciones y las federaciones, porque nosotros no tenemos todavía una comunicación oficial de parte del comité; nosotros seguimos trabajando de manera normal con nuestro plan establecido para el año, así que si hay necesidad de hablar con el COES, lo haremos; sino trataremos de manera directa con las federaciones”, puntualizó Quezada.

Se le consultó también al presidente del INDES que tanto podría afectar la falta de comunicación entre ambas instituciones para la planificación de las federaciones con miras a los Juegos Centroamericanos.

“A mí no me preocupa eso (falta de comunicación con el COES) porque cada institución tiene definidos sus roles y ellos (COES), por el momento, se deben enfocar en la inscripción, que es algo en lo que el INDES no interviene, ya llegará el momento de reunirnos para hablar de lo económico”, dijo Quezada.