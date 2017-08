INDES promete pagar estímulos

@Diegoolguzman

Jorge Quezada, presidente del INDES, informó ayer que este mes cancelarán los estímulos deportivos que tienen pendientes con los atletas de cuatro federaciones deportivas. “Nos hemos puesto como meta entregar todos los estímulos este mes de agosto a las cuatro federaciones que les debemos, entre ellas ciclismo, porque no hemos salido con lo de Evelyn García”, detalló Quezada.

El titular del INDES dijo, además, que la deuda de estímulos deportivos es de aproximadamente tres meses, por lo que esperan solventar la situación lo más pronto posible. Con respecto a la entrega de los fondos para pago de empleados federativos, Jorge Quezada aclaró que únicamente no le han asignado a la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK) y Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) porque no han presentado las liquidaciones de los eventos que han realizado. “Solo nos quedan pendientes Karate Do y la FESFUT, ya que no han liquidado algunos eventos. Mientras que la semana pasada, entiendo, superó su situación Tiro Deportivo, Béisbol y Voleibol, que ya entregaron sus reportes”, precisó Quezada quien reiteró que las liquidaciones son un requisito imprescindible para recibir fondos. “El manual estipula que mensualmente deben presentar reportes de caja y no lo hacen, por eso hacemos presión porque si viene una auditoría y encuentra que todas las federaciones están en ese desorden, el primer sancionado seré yo”, explicó.