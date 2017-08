INDES contamina el bono de Fútbol Playa con los estímulos

Rolando Alvarenga

Un intercambio con un alto miembro de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) me dejó la impresión que el INDES ha contaminado una bonificación gubernamental -a través de Casa Presidencial- para la selección de fútbol playa con el Programa de Estímulos Deportivos.

Como siempre, apegado al debido proceso periodístico, traté de obtener la versión de las “tres divinas personas del INDES”, (Jorge, Lorena y Juan), pero no hubo respuesta. En consecuencia, me desmarco de toda imprecisión que pueda tener esta columna. ¡Ya solo les quedan menos de dos años!

Pero vayamos al grano. Por Iniciativa del Presidente Salvador Sánchez Cerén, en seguimiento a una disposición del ex Presidente Mauricio Funes de premiar el buen trabajo y exitosos resultados por parte de la selecta playera, se aprobó que a los “guerreros de playa”, incluido su entrenador, se le mantuviera una bonificación mensual de 700 dólares. Cifra superior a los nueve mil mensuales que Casa Presidencial transfiere al INDES para que este Instituto pague a los jugadores.

Aplicando o no el Instructivo de Estímulos, este dinero se estuvo pagando puntual, pero durante los últimos meses del año, el INDES no ha soltado la plata bajo el argumento de que “estos seleccionados no están cumpliendo las reglas del Instructivo”.

Al respecto, el miembro de la FESFUT aclaró que esta selecta no se rige bajo el Instructivo, que no existe un convenio firmado que estipule los compromisos y tampoco el INDES ha llamado a la federación para un diálogo. El federativo también comentó que en tiempos de competencia esta selección se mantiene en intensa preparación y cuando no hay compromisos en agenda, los jugadores trabajan en labores propias de la masificación de este deporte.

También detalló que el dinero (bono a los seleccionados) no sale de las arcas del INDES, porque no está contemplado en el presupuesto anual federativo de medio millón de dólares, sino que procede de Casa Presidencial y debería de ser suficiente con el reporte técnico mensual, más el DUI y el NIT de cada jugador.

Una clara señal de contaminación es que el cuestionado Instructivo no incluye estímulos para los deportes de conjunto, pero el INDES quiere aplicárselo a los playeros. No puede ser, tanto “papismo” y tanta saconería con este grupo de jugadores que son los únicos que sacan la cara y con buen suceso por los colores patrios. ¡Qué desgracia! ¿Y para eso se rompen el alma?