Implicados contrataron servicios sexuales a la red de trata: FGR

Joaquín Salazar

Son innumerables las personas que son objeto de explotación sexual por esta red, no todas menores de edad. Así lo explicó el Director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR), Allan Hernández, sobre las víctimas de la red de trata, en el que ahora se vincula a los “clientes”, entre ellos Alejandro Maximiliano González Jiménez, mejor conocido como “El Gordo Max”, quien supuestamente pagó por sostener relaciones sexuales con menores de edad.El presentador de televisión y locutor forma parte de un grupo de cuatro hombres acusados del delito de “Remuneración por actos sexuales o eróticos con menores de edad”. Estos fueron capturados ayer y esperan ser procesados, por ser supuestamente clientes de una red de trata de personas.El resto de capturados son: Ernesto José Denis Regalado, empresario; Salvador Enrique Arévalo, Ingeniero que trabaja en un hospital, y Luis Alonso Marroquín Pineda, un ingeniero civil. “Todos en diferentes momentos, ocasiones y de manera individual hicieron una contratación de servicios con una red de tratante para tener acceso a víctimas que son menores de edad. Las personas que están vinculadas a la red de trata ya han sido procesadas tenemos algunas condenadas y una en calidad de rebeldía”, dijo el Director Hernández.La implicada rebelde fue identificada como Berta Ruth González Flores, quien tiene orden de captura vigente y es reconocida como el conecte entre la red de trata y los clientes, principalmente en el caso de Max González.En el caso explicado por la Fiscalía, una de las víctimas de explotación sexual, que se le otorga el régimen de protección, fue sometida por una red de tratantes desde la edad de 13 años, de forma reiterada y prolongadas desde el año 2008 al año 2012, está identificó a los capturados como personas que demandaban a la red de explotadoras los servicios sexuales de la víctima. En el caso del Presentador de televisión, Max González, la Fiscalía aclaró que este se presentó al ente fiscal para ser testigo del proceso en contra de los tratantes, pero que nunca tuvo esta calidad, por lo que este caso es aparte del proceso anterior, llevando a los juzgados a los clientes de la red. “El salió mencionado en la investigación anterior de la Red de Trata, sin embargo, esta es una investigación reciente, en su calidad de cliente. Dentro de este proceso estas cuatro personas son a las que se les estableció el delito y que se les giró orden de detención y capturados, es probable que aparezcan otras personas pero en este caso estas son las personas vinculadas”, aseguró el Director.De acuerdo a la Jefa de la Unidad de delitos de trata de Personas, Violeta Olivares, el caso inició por que se identifican víctimas que hacen señalamientos concretos, de sujetos que pagaron por tener relaciones sexuales con ellas, a una red de explotadores.La fiscalía no determinó los motivos por los que a los cuatro detenidos no se les imputa el delito de estupro, al sostener relaciones sexuales con menores, sin embargo, la Jefa Fiscal indicó que estos hechos ya fueron condenados, y recalcó que a ellos se les vincula solamente por haber sido “clientes” de la red de trata. Finalmente, en el caso, la Fiscalía ha iniciado un proceso interno, como resultado de que a Max González no se le implicó en el caso, sino que se le dejó como calidad de testigo en la administración de Luis Martínez.