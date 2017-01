Iglesia luterana mantiene comunicación con pandillas para proceso de diálogo

William Siliézar

@DiarioCoLatino

¿Podrá un miembro de pandilla dejar de permanecer a estos grupos criminales? Quizá la mayoría de las personas responden a esta pregunta con un rotundo ¡NO!, sin embargo, la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ) piensa lo contrario.

Ante los últimos pronunciamientos de grupos de pandilla con aparente disposición de participar en un proceso de diálogo con los diversos sectores del país, IPAZ reiteró que el mejor camino para solucionar los problemas de inseguridad en el país es, precisamente, el diálogo; además de ofrecerse como facilitadora del proceso.

“Como IPAZ les tomamos la palabra y nos proponemos como facilitadores de este proceso de diálogo, que a nuestro juicio debe ser un espacio transparente, creíble, que tenga a la base la necesidad de frenar los índices de violencia, delincuencia y criminalidad”, reza parte de un comunicado emitido por IPAZ.

Medardo Gómez, presidente de IPAZ y obispo de la Iglesia Luterana, explicó que ya se encuentran en comunicación con familiares y miembros activos de pandillas que se han acercado a la iglesia que preside para colaborar en el proceso de diálogo.

“Hemos platicado con pandilleros que se han acercado a nuestra iglesia y han dicho que quieren cambiar, porque ahora algunos son padres y conocen lo que es amar; son muchos, y con ellos vamos a empezar a trabajar”, expresó Gómez.

Algunas de las medidas que prepone IPAZ en el diálogo es cesar acciones violentas que atenten contra la vida, detener el reclutamiento de niños y jóvenes y todo tipo de amenazas que provoquen el desalojo de grupos familiares, así como permitir el libre tránsito de personas en los territorios.

Sin embargo, el líder luterano reiteró que se debe ofrecer mejores oportunidades a los pandilleros que decidan retirarse de estos grupos criminales, “si dejan de extorsionar tenemos que darles trabajo, pues algo debemos ofrecerles. Si hubiera ayuda económica en las familias los problemas sociales fueran menos”, manifestó.

Además, consideró que para la efectividad del proceso es necesario que haya una organización social en las comunidades para trabajar en la protección de los niños y jóvenes que no son miembros de pandillas y están propensos a formar parte de una.

El obispo indicó que hasta el momento han tenido comunicación con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), y de la 18 sureños y esperan reunirse con miembros de la pandilla 18 revolucionarios para que los tres grupos participen en el diálogo.

Por otra parte, Gómez pidió a la población que no “mal interprete” este proceso de diálogo, ya que no es a favor de los grupos de pandillas, sino de la paz, y que no se maneje como una “tregua”.

“No es una tregua y no queremos usar ese término para esto porque quedó estigmatizado, no somos mediadores, al contrario, queremos ser facilitadores de la paz”, enfatizó el obispo luterano.

Respecto a la “tregua entre pandillas”, que se llevó a cabo en 2012 y donde participó el gobierno como facilitador, opinó que fue la falta de transparencia de algunos participantes durante el proceso de diálogo lo que hizo que fracasara.