“Honor y Gloria a Dolores, honor y gloria a Camilo”: Nidia Díaz

“Somos aquellas mujeres a quienes el tiempo nos enseñó a amar la vida y no abandonar la lucha”, esta fue la frase que caracterizó a “Mamá Lola”, María Dolores Hernández, durante toda su vida y que este sábado 17 de junio, resonaron en Nuestra América, donde se le realizó un homenaje por su trabajo y por su vida revolucionaria.

Mamá Lola, como era reconocida por familiares y amigos que con cariño ahora la recuerdan, reunió a sus hijos, nietos y bisnietos, también a las amistades que forjó en toda una vida de lucha, para rendirle un homenaje Post Mortem y reconocer así su legado.

“Escribo para no olvidar” es el libro que dejó como herencia Mamá Lola a la sociedad salvadoreña, donde relata su vida, y que fue repartido en la actividad, como también, una serie de camisetas con el rostro sonriendo, que era el símbolo de lucha de la madre del Comandante Camilo Turcios

Mamá Lola nació en 1940 y perdió la lucha contra el cáncer, el siete de junio de 2017, fue una mujer que consagró la vida a la lucha revolucionaria y fue tanto su testimonio y compromiso que ofrendó la vida de cuatro de sus hijos, dos de ellos muertos en combate, uno desaparecido durante el conflicto armado y uno más desaparecido hace cinco años.

Dolores Hernández siempre sostuvo que no hay que abandonar la lucha o renunciar, siempre creyó en los valores humanos, tal como establece en la frases célebres: “creo en la juventud que promueve su confianza y la realidad”.

La diputada del partido FMLN Nidia Díaz rinde homenaje a Mama Lola, a quien recuerda como una mujer que fue madre y padre de sus hijos, humilde, luchadora y con el compromiso por las causas justas del país. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas. Sofía Hernández, hermana de Dolores Hernández, muestra el libro testimonial escrito por Mama Lola, “Escribo para no olvidar”. Ambas pertenecieron al CODEFAM, para la reivindicación de los derechos y justicia de las víctimas durante el conflicto armado en el país. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

Durante la actividad participaron sus hijos, nietos y una hermana, que reafirmaron que Mamá Lola era una mujer alegre, que amó la poesía, su pérdida dejaba un vacío en la lucha constante, que duró toda su vida.

Rubenia Delfina Hernández señaló que Mamá Lola les enseñó, como madre, a amar la vida y al partido FMLN; esta fecha que escogieron para el homenaje es un aniversario del fallecimiento de Camilo Turcios, el 29 de junio. Y es que la familia de Mamá Lola ha ofrendado la vida de alrededor 20 personas, en el conflicto armado, la mayoría desaparecidos.

Mucha gente que la conoció, convivió y compartió con ella, la recuerdan porque rápido hacía amistades, fue una mujer muy sufrida, pero entregada al trabajo y dada a querer con la población, reconoce Hernández.

Dolores Hernández estuvo dos meses en el Hospital, no obstante, ella nunca estuvo sola, “fue una mujer solidaria, el día de su cumpleaños le llevé una canasta de frutas, cuando vine a ver ella repartió toda la fruta y se quedó solo con una fruta, igual el día de las madres me pidió rosas para las madres que estaban ahí como las enfermeras y las doctoras, nos conforta que mucha gente la quería”, recordó su hija.

Sofía Hernández, hermana de Dolores, recordó que junto a ella trabajó en el Comité de Familiares de víctimas de Violaciones a los derechos humanos (CODEFAM), por lo que le prometió, antes de que falleciera, que lucharía para que el 30 de agosto sea nombrado el Día Internacional del Detenido Desaparecido. “Ahora yo me comprometí, durante estuviera viva, a luchar por esto, porque ella ya no pudo, junto a ustedes vamos a conseguirlo, será mi lucha y no la dejaré porque no podemos dejar que quede impune la desaparición de los adultos, porque también hay que buscarlos, como lo hacen con los niños”, dijo.

Eduardo García, representante de la Asociación Pro Búsqueda, reconoció en Mamá Lola una mujer solidaria y un ejemplo de madre, “siempre estuvo en la lucha, en la búsqueda de los desaparecidos, con ella no aguantabas hambre, siempre fue muy solidaria, nos queda un vacío, que difícilmente será llenado por otra persona”, comentó.

De igual manera, Nidia Díaz, Diputada del FMLN, recalcó el papel de Mamá Lola en la historia de El Salvador, principalmente en la lucha que debe perdurar en la memoria, “estamos reconociendo, comprometernos frente a una mujer luchadora, madre, y, sobre todo, un ser excepcional, Dolores Hernández, que junto a su familia y otras familias acompañaron la lucha”, externó.

Díaz reconoció el papel de la Familia Hernández Mira, sobre todo, a través del Comandante Camilo Turcios quien fue un joven que dio su vida al proceso en búsqueda de los cambios.

“El partido FMLN se siente honrado de haber contado en sus filas desde su fundación de una persona como Dolores, y toda su familia, que se comprometió en este proceso de lucha”, agregó la diputada.

La parlamentaria recordó que la lucha continúa, por lo que el ejemplo de Mamá Lola y Camilo Turcios debe ser recordado y retomado por las nuevas generaciones, para garantizar la continuidad de los cambios que iniciaron desde el año 2009.