Guardiola: “Estoy acercándome al final de mi carrera”

Manchester/Reino Unido/dpa

El entrenador estrella Josep Guardiola aseguró que no se imagina entrenando hasta la vejez y que siente aproximarse el final de su carrera.“Todos los entrenadores en el mundo están aquí para ganar partidos”, dijo el técnico del Manchester City en una entrevista emitida el fin de semana por la cadena televisiva NBC Sports.“Pero lo que me gusta es imaginar que el próximo paso será mejor. Si no, no estaría aquí. En el momento que sienta, y estoy un poco en ese proceso, que es el fin de mi carrera… Yo no voy a estar entrenando hasta los 60, 65 años”, advirtió el obsesivo técnico español.“En Manchester City estaré tres años, quizá algo más. Pero estoy acercándome al final de mi carrera como entrenador, estoy seguro”, agregó el catalán.Guardiola, de 45 años, ha entrenado al máximo nivel al Barcelona y al Bayern Múnich, antes de recalar esta temporada en el City.Con el Barça, equipo en el que creció también como jugador, conquistó todos los títulos posibles, mientras que con el Bayern sólo le quedó la espina de la Liga de Campeones.