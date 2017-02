Gobiernos de Centroamérica deben legislar a favor de niñez migrante

@SilviaCoLatino

“Creemos que se va a incrementar la Trata de Personas entre las fronteras de México y Estados Unidos, que habrá mayor explotación sexual y laboral de las personas y tendrá mayor impacto en la región de México y Centroamérica”, dijo el Padre Mauro Verzeletti, Director de la Pastoral del Migrante Arquidiocesana y Misionero de San Carlos Scalabriniano, al comentar las medidas migratorias de la administración Donald Trump.

Las declaraciones del religioso se dan en la Tercera Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se realizó este día en el Hospitalito La Divina Providencia, denominado “¡Son Niños y Niñas! No Esclavos” con el objetivo de llevar a la reflexión a nivel mundial el tema de la migración con énfasis en la población infantil.

Padre Verzeletti reseñó que el flujo migratorio hacia otros países desde Centroamérica es histórico y que las rutas migratorias utilizadas para llegar a los países de destino se han convertido en “verdaderos infiernos” para esta población que se moviliza de un país a otro, y mucho más, cuando se trata de niñez y adolescencia.

“Hoy, con las medidas del (Presidente) Donald Trump, tenemos alrededor de 11 mil niños que no van a acceder a su reinserción familiar y justamente queremos hacer un llamado al gobierno de El Salvador y gobiernos de América Latina que no se queden mudos ante las acciones de Trump ante los migrantes, porque sabemos que tenemos derecho a migrar y esas medidas ejecutivas que están tomando solo van a favorecer el narcotráfico, la Trata de Personas, la explotación sexual y laboral, así como la desaparición de niños y niñas en la ruta migratoria ”, sostuvo.

Según datos estadísticos que las Naciones Unidas (ONU) documentan, un tercio de las víctimas de Trata de Personas es la niñez y que el número de personas menores de 8 años de edad, que sufren de Trata de Personas, aumentó en todo el mundo. Y que la niñez y adolescentes sufren explotación sexual, servicio doméstico forzado, matrimonio forzado, adopciones ilegales, extracción y venta de órganos o reclutados para trabajar en el Crimen Organizado.

“Sabemos que desde el Triángulo Norte miles de personas son obligadas a salir de sus países, dada la situación de violencia que realmente pone en riesgo la vida de la persona, es por esto que queremos que nuestros gobiernos sean más efectivos en la protección de sus connacionales; es por esto que creo que es un pecado el silencio de los gobiernos frente a las medidas que está tomando el presidente Donald Trump”, agregó.

Mientras, Carmela Gibaja, de CONFRES comentó que de 168 millones de personas entre infantes y adolescentes que trabajan actualmente, 85 millones lo hacen en trabajos peligrosos. Mientras 13 millones de personas entre niños y niñas de América Latina y el Caribe trabajan, cuando deben estar estudiando y ser protegidos por sus familiares.

“Cada año, 22 mil niños mueren en accidentes laborales; sabemos que en el mundo hay 2 millones de niños explotados en la prostitución y pornografía por el Mercado Global del Comercio Sexual, como reporta UNICEF; y sabemos que muchos han sido engañados y forzados mediante falsas promesas como estudio, trabajo y reunificación familiar. Una de cada diez chicas con menos de 20 años de edad, en un momento de su vida se vio obligada a tener relaciones sexuales conra su voluntad”, manifestó Gibaja.

Las organizaciones religiosas demandaron de los gobiernos del Triángulo Norte, a reflexionar y unirse al mensaje del Papa Francisco I, que ha venido abogando por las personas migrantes que ha señalado en su Primera Jornada.