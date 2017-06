Gobierno reitera su compromiso en saldar deuda social con ex combatientes

@RosmeriAlfaro

Una prótesis y un brazo cicatrizado es el recuerdo que el conflicto armado en El Salvador le dejó a Enrique Montano, veterano del FMLN. Ha sido difícil sustituir lo que perdió, hay momentos de desilusión, pero no le importa porque la revolución requiere esfuerzos grandes, aseguró, en la entrega de carné a veteranos del FMLN de la zona central del país.

Enrique perdió uno de sus brazos en una descarga eléctrica el año de 1988, mientras se desempeñaba como Comando Urbano durante el conflicto y “realizaba acciones de guerrilla”. Ha sido difícil salir adelante por su incapacidad, ahora su vida cambiará con todos los beneficios que tendrá con su carné.

Por años demandaron un amparo para que se cumplieran sus derechos como veteranos y excombatientes, en educación, salud, de pensiones, proyectos productivos, de transferencia de tierra, entre otros. Ahora es una realidad, gracias al compromiso del gobierno salvadoreño en saldar esta deuda social.

El plan es ejecutado desde mayo de 2016. Hasta ayer, los beneficiados eran de la zona Oriental, Occidental y Paracentral del país. Hoy se unieron a ellos los de la zona Central. Se espera que al 11 de julio se entreguen 4,800 carné.

“Los combatientes tenían muchas dificultades en las batallas, no todos corrían con la misma suerte. No me arrepiento, me siento realizado y satisfecho, fue necesario, lo hicimos”, afirmó el veterano de 66 años.

Marcelo Cruz, jefe de la Unidad de Atención a Veteranos del Ministerio de Gobernación, afirmó que con este carné se le da identidad al sector de veteranos, a la vez, enfatizó que el compromiso para beneficiar a los veteranos y excombatientes surgió de los gobiernos de izquierda.

“Pasaron 20 años del gobierno de derecha y nunca levantaron una voz para decir si les ayudarían a ellos. Ahora, los gobierno del FMLN (del expresidente Mauricio Funes y ahora, Presidente Salvador Sánchez Cerén) apostaron a este sector como un compromiso histórico”, dijo.

Agregó que esto apenas comienza y que en la medida que la misma dinámica y visión de gobierno continúe ellos verán de un proceso bastante fructífero.

En el tema productivo inauguraron junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro de acopio de San Hilario, un centro de industria camaronera con todas las condiciones para que los excombatientes y veteranos produzcan y distribuyan camarones. Ya se formaron 120 marinos mercantes, todos hijos de veteranos; han sido beneficiados con consultas de salud visual, lentes y operaciones.

Para el diputado José Santos Melara, este es un derecho de los veteranos plasmado en los Acuerdos de Paz, no cumplido por la derecha quien tuvo la obligación desde 1992 de iniciar el proceso.

“Tuvo que llegar el FMLN para iniciarlo. Este es un derecho de todos los veteranos y veteranas, no es una limosna ni regalía, es un derecho que se ganaron por haber participado en el conflicto armado”, señaló.