Gobierno pide apoyo para trabajar en una reforma al sistema de pensiones

Yaneth Estrada

@caricheop

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, opinó que “estamos en un momento oportuno para hacer los cambios en el sistema de pensiones que nos permitan darle sostenibilidad”. Y añadió que esa reforma habrá que trabajarla urgentemente. “Yo le pido a los empresarios, a todos los partidos políticos, que trabajemos lo más pronto posible para solucionar ese problema”.

“ARENA tiene que regresar a la mesa de diálogo, no es posible que se haya retirado. Tiene que estar en esa mesa de diálogo, para que con todas las fuerzas podamos resolver los problemas del país”, dijo el mandatario durante el programa Gobernando con la Gente.

Subrayó que uno de los temas prioritarios que precisa del consenso con ARENA es la reforma al sistema de pensiones, puesto que la deuda previsional es insostenible y la misma abona al déficit que experimentan las finanzas públicas.

Mauricio Interiano, director ejecutivo del COENA, afirmó que ARENA no regresará a la Mesa Fiscal si el Gobierno no toma medidas para acentuar la austeridad, si no incluye el pago del escalafón de los empleados de salud, ley de veteranos, FODES y de pensiones del IPSFA. Además, amenazó con interponer una demanda de inconstitucionalidad al presupuesto 2017 y aceptó que “no tienen una propuesta para una reforma fiscal”.

Asimismo, en noviembre de 2015, a petición de la ANEP, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda por inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Fideicomiso y Obligaciones Previsionales (FOP), aprobadas el 29 de septiembre de 2016 por la Asamblea Legislativa. Dichas reformas le permitiría al Estado utilizar el dinero del fondo de pensiones para solventar la falta de liquidez y la deuda pública.

Fracaso del sistema privado

De manera más detallada, el economista César Villalona manifestó que “Cuando surgieron las AFP se hicieron seis promesas que no se cumplieron: pensión digna, mayor cobertura de cotizantes, buenos rendimientos de los fondos, inversión de los fondos para financiar el desarrollo, creación de un sistema de capitalización individual y sostenibilidad financiera del sistema”.

Además, recalcó que todo resultó al revés. Primero, el 80% de las pensiones no son dignas; segundo, la cobertura sigue siendo del 24% de la PEA, igual que en 1998; tercero, los rendimientos de los fondos cayeron de 13% en 1998 a 6% en 2006 (tras la reducción de la tasa de interés provocada por la dolarización) y a -2% en 2008, pues la inflación superó la tasa de interés. Hoy está en alrededor de 3%.

“Cuarto, desde el año 2006, cuando ARENA gobernaba, una buena parte de los fondos de las AFP no se invierten para financiar proyectos de desarrollo, sino que se le prestan al gobierno para que pague pensiones de personas jubiladas del ISSS y del INPEP. Ese es el llamado Fideicomiso de Pensiones”, explicó.

Quinto, Villalona afirmó el sistema de capitalización individual se quebró, porque con fondos de las AFP se pagan pensiones de personas jubiladas del sistema antiguo; y, sexto, el sistema no es sostenible, ya que le generó una enorme deuda al Estado.

Por lo tanto, el gobierno tiene un desbalance financiero porque recauda poco debido a la enorme evasión y elusión de impuestos que hacen sobre todo las grandes empresas y a la estructura tributaria, pues pagan más impuestos quienes menos ingreso tienen.

Los ingresos del gobierno también fueron afectados por la enorme corrupción de los gobiernos de ARENA (cerca de $ 4 mil millones de casos denunciados). Mientras, que las ganancias de las AFP y las empresas de seguro desde que se privatizó el sistema superan los 600 millones.

Entonces, la propuesta del Ejecutivo, para enfrentar el problema fiscal consistió en proponer la creación de un sistema de pensiones mixto, con el cual se regresaría parcialmente a un sistema de reparto.

“Un arreglo contable y político”

Sin embargo, surgieron críticas, como la de Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), al sostener que esta reforma de pensiones (Sistema Mixto) es “un arreglo contable y político”.

Explicó, que si bien es cierto la reforma podría darles liquidez al tomar más de $3,500 millones de las cotizaciones de los trabajadores que aportan a las AFP, ese dinero solo les alcanzaría para pagar sus deudas en los próximos dos años.