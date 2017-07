El Gobierno nunca ha amordazado a la prensa ni lo hará: Eugenio Chicas

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario de comunicaciones de la presidencia de la República, Eugenio Chicas, rechazó esta mañana que el Gobierno tenga la intención de amordazar a los medios de comunicación a través de la ley de prevención de la violencia, como aseguran algunos directores de empresas mediáticas y periodistas.

“En este país no hay restricciones a la información, tan es así que los medios de comunicación dicen lo que quieren del gobierno, del partido de gobierno, de los funcionarios, de las acciones públicas del gobierno, de lo que pasa en el país, ¿cuáles son los indicios que ven de que se quiera amordazar a los medios, que se les pida ética?”, se preguntó el funcionario.

Chicas manifestó que la trayectoria de los dos gobiernos de izquierda ha sido de una total libertad de expresión, la cual está debidamente demostrada en los últimos 8 años. “Este Gobierno tiene suficientes credenciales para demostrar que no hemos tenido ninguna política de mordaza, que no hemos nunca limitado a ningún medio de comunicación y que no tenemos planes para hacerlo”, afirmó en entrevista con canal 10

El funcionario dijo que la única intención plasmada en el artículo 30 del anteproyecto de ley, en manos de la Asamblea Legislativa, es que los medios se autorregulen y pongan en práctica la ética periodística en temas de violencia y no que dejen de informar sobre la realidad.

“No queremos que el periodismo oculte lo que ocurre en el país, si el medio de comunicación perfectamente puede informar lo que está ocurriendo (pero) el periodismo tiene ética, valores, principios, entonces, lo que la ley busca es apelar a ese marco ético, autorregulatorio de los propios medios “, sostuvo.

Ya en 2006, recordó Chicas, los propios medios de comunicación hicieron un enorme esfuerzo con la campaña “MeUno” que fue un “muy buen programa que tenía 11 acápites donde los mismos medios se comprometían a no exponer imágenes de violencia”.

Chicas puso como ejemplo el tratamiento informativo que hacen los medios de otros países democráticos cuando informan sobre atentados terroristas, donde no se muestran imágenes de las víctimas, pero la población recibe la información necesaria.

Según el funcionario, nadie está recurriendo a nuevos conceptos de ética para recetarle a los medios nuevos parámetros a tomar en cuenta en este campo, sino simplemente que los medios de comunicación apliquen principios generales como no difundir imágenes dantescas de la violencia, que atacan directamente la psiquis de las personas y afectan especialmente a la niñez.

Lo que se sugiere, dijo el funcionario, es dejar de publicar imágenes sangrientas que en nada abonan a la información que se le da al público, pero sí pueden afectar psicológicamente.

Por otra parte, el vocero del Gobierno rechazó el bloqueo del partido ARENA a varios préstamos dirigidos para diferentes áreas del país, entre estos la seguridad pública, a pesar que la agrupación de derecha ha tomado parte en la ejecución de todas las medidas extraordinarias ya sea con su aval desde la Asamblea Legislativa como con su participación en el Consejo Nacional de Seguridad.

“No hay argumentación política para zafarse, para decir: esta no me gusta, en esta no apoyo, porque lo único que develaría es que tiene una estrategia paralela para entenderse o algunas personas de ARENA podrían tener una estrategia paralela para entenderse con estos grupos criminales”, afirmó.