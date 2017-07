Gobierno asegura pago de pensiones a jubilados e incrementa la rentabilidad de sus ahorros

Yanuario Gómez

Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron la aprobación, a iniciativa del Presidente de la República, de aumentar el porcentaje de inversión en el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) al cincuenta por ciento, con ello se asegura el pago de pensiones para lo que resta del presente año. Según estimaciones esta reforma representa una inyección de $500 millones para hacer frente a las obligaciones previsionales.

La iniciativa fue aprobada con 43 votos ya que ARENA volvió a negar el acompañamiento de la misma, debido a considerarla inconstitucional, siguiendo con su política de ahogo hacia el Gobierno Central. Esta acción generó rechazo por parte de los demás legisladores.

“La Sala de lo Constitucional recomienda no subir el porcentaje de los Certificados de Inversión Provisional (CIP) pero no dice que es inconstitucional”, dijo Mario Ponce, diputado del PCN.

Al respecto, Norma Guevara indicó lo siguiente: “Los que están emitiendo opiniones en contra de este dictamen no desconocen la problemática que generó la privatización de las pensiones y la importancia de atender de manera efectiva a los pensionados, en el pasado quienes crearon el Fideicomiso basaron su decisión en que el Gobierno ya no tenía cómo pagar a más de ciento treinta y un mil personas, en 2017 son casi doscientas mil personas que esperan cada mes su pensión, la cual es modesta porque el sistema privatizado deja en manos de las AFP una quinta parte de cada cotización, entonces, porque en el pasado el partido en gobierno dijo no tener cómo pagar y creo el mecanismo del FOP y ahora que son más y que no son gobierno exigen que este tenga como pagar”.

Guevara también agregó que el partido al que representa votó por la iniciativa presidencial para apoyar a casi doscientos mil pensionados.

La iniciativa, además de subir el porcentaje de inversión de los CIP también fue acompañada con un incremento en la rentabilidad de los mismos ya que antes con esta reforma los intereses que el GOES pagará a los pensionados será de 4.5% un aumento del tres puntos con respecto a lo que se pagaba anteriormente por el uso de los ahorros para garantizar el pago de sus pensiones.

“Los intereses serán de 4.5%, eso es lo que van a ganar los certificados que comprará el Gobierno, nosotros como GANA apoyamos la iniciativa porque no podemos permitir que más de 190 mil jubilados se queden sin su pensión, hay que ser responsables y no mal informar a la población”, manifestó Guadalupe Vázquez, diputado de GANA.

La reforma se aplicaría al artículo 91, literal m, de la referida normativa, en el cual se establece que los certificados títulos valores emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, tienen un límite máximo del 45% del Fondo.

De acuerdo a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) los CIP deben ser emitidos en enero, abril, julio y octubre de cada año, y los fondos que resulten de la colocación de los mismos, serán destinados al pago de pensiones.

Luego de conocerse la aprobación de dicho aumento al porcentaje de inversión de los CIP, varios funcionarios han opinado sobre ello, entre los cuáles está Oscar Ortiz, vicepresidente de la República quien consideró que esta reforma era necesaria para garantizar el pago de pensiones.

“Es un incremento del cinco por ciento que va a permitir adquirir recursos, que se paguen intereses, para poder garantizar el pago en el transcurso de este año y el próximo a los miles de pensionados”, puntualizó el vicepresidente.

En relación al mismo tema, Nayib Bukele, alcalde de San Salvador dijo que la iniciativa “solamente constituye un parche y no soluciona el problema fiscal del país”.

Al respecto, Lorena Peña indicó que el FOP fue creado en el año 2006, y tiene como propósito buscar un mecanismo de financiamiento para las pensiones. “La reforma al Fideicomiso de pensiones garantiza el sostenimiento de las pensiones para 2016 y 2017, sin obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) prestar más fondos al fideicomiso de los que ya tenía por ley. En ningún momento peligran las pensiones, al contrario, se garantizan”, puntualizó.

Por su parte, Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, explicó que su apoyo y el de su partido fue para procurar que cientos de jubilados reciban su pensión

“Apoyamos porque se requiere pagar pensiones a más de 160 mil personas, ante ello teníamos dos caminos: tomar una medida audaz, legal, constitucional y permitida, que aceptamos con toda la responsabilidad del caso; o cruzarnos de brazos y no pagarles a estas personas”, mencionó Gallegos. Además, afirmó que en ningún momento se está tocando la pensión de ninguno de los pensionados, es mentira que estamos metiéndole mano a los ahorros de los cotizantes, lejos de eso estamos haciendo un acto responsable por estas personas”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa.