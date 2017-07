Ganaderos con déficit de $108 millones por sobreoferta de leche

@RosmeriAlfaro

Ganaderos expusieron su preocupación por sobreoferta de leche en el país, la cual en 2016 provocó al sector un déficit por $108 millones. En 2016, 43 mil toneladas de queso, equivalente a $126.7 millones, provenientes de Nicaragua entraron al país y solo se exportaron $18 millones, informó Mario Espinal, presidente de la Asociación de Ganaderos de El Salvador.

“Desde 2011, la importación de quesos es libre, luego que la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia para eliminar las cuotas dadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a los importadores de queso permitiendo que cada importador trajera la cantidad de queso que quisiera y la comercializara en el país”, señaló.

Agregó que la importación de estos lácteos provenientes de Honduras y Nicaragua, les afecta ya que no pueden competir contra ellos.

El sector, compuesto por 65 mil ganaderos, genera un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y más de 300 mil empleos directos e indirectos.

Espinal indicó que a finales de abril tuvieron un descenso abrupto de $0.35 en costo por botella de leche hasta llegar a los $0.20 lo cual no es rentable para el sector.

“En la época de lluvia tiende a bajar pero no bruscamente. Se pierden 200,000 dólares diarios”, dijo.

La importación de leche en polvo para convertirla en fluida o quesos, es otro de los factores que los afectan por lo que pidieron la verificación en las plantas pasteurizadoras.

Señaló que la importación de bases, expansores y análogos de leche, no permiten que el producto final sea puro y de calidad.

“Dan producto a un precio bajo pero perjudicial para el consumidor”, señaló.

El contrabando también les perjudica por lo que pidieron a las instituciones gubernamentales competentes, Superintendencia de Competencia, Aduanas y Policía Nacional Civil detenerlo, y hacer que paguen su debido impuesto.

De igual forma llamaron a la Asamblea Legislativa a proteger al sector mediante leyes que actúen en defensa y estímulo del gremio, asimismo, a la agroindustria para que compre los productos lácteos nacionales para que el sector crezca más.

“El 70% de la producción de leche nacional es procesada en el mercado artesanal. Son millones los que se están perdiendo y el sector ganadero no puede aguantar esta perdida”, manifestó Espinal.

Diariamente se producen en el país más de un millón de botellas de leche, lo suficiente para abastecer la demanda salvadoreña por lo que pidieron no sustituir la producción láctea salvadoreña.