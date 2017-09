Gallegos pide que se legalice organizar comunidades para defenderse de pandillas

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos propuso legalizar la organización de las comunidades para combatir a las pandillas y revertir de esta forma el control que estos grupos criminales tienen sobre los territorios, lo que les permite, entre otras cosas, lanzar ataques y asesinar a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

“Hay que entender que este nivel de delincuencia, este nivel de terrorismo, que se ha infiltrado en toda la sociedad salvadoreña, es difícil poderlo atacar frontalmente porque se esconden, porque se mueven, porque van de un lado a otro, entonces, démosle esa facultad a la comunidad para que pueda organizarse en defensa de ellos mismos y automáticamente estaremos brindando protección”, afirmó durante el programa Debate de canal 35.

Gallegos puso como ejemplo a una comunidad del bajo Lempa, Usulután, que se ha organizado para evitar que las pandillas se infiltren y se tomen la zona. Aseguró que el lugar incluso le sirve de descanso en las noches a los agentes de la Policía y el Ejército cuando andan en operativos.

“Si nosotros autorizamos la organización comunitaria como un mecanismo de defensa, prácticamente les estás dando protección a los policías, a sus familias y a toda la comunidad, de lo contrario, si no tomamos medidas extremas ante situaciones extremas, difícilmente vamos a salir del problema”, advirtió. En agosto nueve policías han sido asesinados por pandilleros y 23 en lo que va del año, asimismo han muerto 10 pandilleros a manos de estos grupos de criminales.

Gallegos ha propuesto que el Gobierno declare una emergencia por el asesinato de agentes de seguridad pública y soldados para facilitar acciones que contrarresten los ataques de los grupos de pandillas.

“Me refiero a que la presidencia de la República pueda destinar los recursos necesarios a los policías y soldados para que puedan tomar decisiones en beneficio de su defensa y de sus familiares. Si es necesario trasladar a un policía de un lugar a otro habrá que hacerlo, porque son vidas, son seres humanos”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa.

El diputado de GANA aceptó que armar a los policías cuando andan fuera de servicio tiene como riesgo que algunos de ellos abusen y puedan cometer algún delito, ya sea de forma deliberada o sin intención, pero señaló que el único hecho que no tiene remedio es la muerte. “El que cometa un ilícito, algo adrede por andar tomado o que con su arma cometa un robo u otro tipo de delito, tendrá que responder ante la justicia… entiendo que habrá policías que cometen errores, pero esa es una cantidad ínfima respecto a la gran cantidad de policías que utilizarían su arma de fuego en una legítima defensa”, afirmó.

Gallegos recalcó, además, que ha venido proponiendo que se le dote de arma a los soldados para que pueda defenderse y no quedar vulnerables ante las pandillas. “Que se les pueda proporcionar, si no fuera posible gratis, que se le pueda ir descontando de su salario en cuotas mínimas, los soldados también son gente muy humilde y vulnerable porque ellos también no tienen la facultad de sacar su arma de fuego porque es un fusil”, sostuvo. Estas medidas les pueden dar más tranquilidad a policías y soldados en sus comunidades, pero se necesita acompañar estas acciones con una normativa legal que no dificulte las cosas, según Gallegos.

“A mí me reprocha un poco el hecho de que quieran ver en algunos casos y en algunas situaciones a los policías como criminales. El policía que se salga de su servicio (atribución) y cometa delito, tendrá que responder pero la gran mayoría son agentes que merecen nuestro apoyo y respeto”, afirmó.

Gallegos señaló que sí necesita más recursos la policía. “Se necesita que el Estado pueda hacer un esfuerzo importante y esto lleva implícito dinero”, afirmó.