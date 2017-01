Gallegos con paso firme al título

@DiarioCoLatino

Gallegos derrotó ayer 6-0 a Correos, sumó 15 puntos y se perfila como el candidato a quedarse con la Copa Co Latino a falta de dos jornadas por disputarse. Y que Gallegos haya quedado más cerca del título se debe a que Tecleños, el único equipo que podía discutirles el trofeo, y Delgadenses no se presentaron a su partido de ayer, por lo que ambos no sumaron puntos y dejaron vía libre para la proclamación galleguense.

En lo que respecta al duelo, que si se disputó en la cancha 3 del Complejo Municipal “Chapupo Rodríguez”, Gallegos sudó más de la cuenta para derrotar a Correos, que volvió a sufrir la ausencia de varios de sus jugadores claves. Fue así que los goles de Gallegos llevaron la firma de Jonathan Portillo en tres ocasiones, Kevin Clemente en dos oportunidades y Willian Galvez en una. Con el triunfo de ayer, Gallegos lidera la Copa Co Latino co 15 puntos, le sigue Tecleños con 12, luego está Delgadenses con 7, atrás se ubica Co Latino con 6 y Correos marcha último con 4. La próxima fecha se disputa el jueves 12 de enero de la siguiente forma: Delgadenses-Co Latino a las 4:00 p.m., y Tecleños-Correos a las 5:00 p.m.