Gallegos campeón de la Copa Co Latino

Ayer finalizó la I Copa Co Latino que dejó como campeón al equipo Gallegos, que tras la fase regular totalizó 18 unidades.

El encargado de entregar el trofeo al equipo ganador fue Francisco Valencia, director de Diario Co Latino, y quien lo recibió fue Francisco Henríquez, capitán de Gallegos.

“Los felicitamos por haber obtenido este logro y lo mejor es que el torneo se disputó en hermandad y buen ambiente”, expresó Valencia, a la hora de premiar.

Al finalizar la Copa Co Latino, Gallegos terminó en el primer lugar con 18 puntos, el segundo fue para Tecleños con 12; Delgadenses acabó en el tercero con 10 puntos; Correos también finalizó con 10 unidades y el último lugar fue para Co Latino, con 6 unidades.

La última jornada

En la última jornada de competencias, Gallegos reafirmó porque se proclamó campeón al derrotar 10-2 a Co Latino.

Eso sí, quedarse con los tres puntos no fue fácil para los gallegos debido a que en el primer tiempo Co Latino les jugó de “tú a tú” a tal grado que se fueron al descanso 2-2.

Sin embargo, en el segundo tiempo Co Latino se vino abajo producto de algunas desatenciones en la zona baja y eso permitió que Gallegos anotara ocho goles más, que le permitieron quedarse con la abultada victoria 10-2. El partido de fondo que cerraría el telón de las competencias no se disputó debido a que el equipo Delgadense no se presentó por lo que Correos ganó su segundo juego consecutivo por “default”.

Tabla de Posiciones Copa Co Latino

Equipo JJ JG JE PP Puntos

Gallegos* 8 6 0 2 18 (c)

Tecleño 8 4 0 4 12

Delgadenses 8 3 1 4 10

Correos 8 3 1 4 10

Co Latino 8 2 0 6 6

*Campeón