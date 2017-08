Funes denuncia que será acusado penalmente con pruebas fabricadas

@JoakinSalazar

El ex Presidente de la República Mauricio Funes denunció que esta semana la Fiscalía General de la República (FGR) pretende acusarle penalmente con pruebas “fabricadas”, obtenidas a través del testigo criteriado.

Tal como denunciara semanas atrás, el ex Presidente Funes aseguró, a través de las redes sociales, que cuenta con información, que la Fiscalía lo acusará del delito de Lavado de Dinero, relacionándole con bienes e inmuebles de manera arbitraria.

“La FGR me relacionará arbitrariamente con inmuebles con los que no tengo nada que ver. En su desesperación, al no haber encontrado nada en mi contra, la FGR ha “fabricado un caso de lavado”, escribió el ex Mandatario.

El ex Mandatario aseguró que dicha acusación está basada en declaraciones del criteriado, Leonel Flores, ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Y es que, según Funes, “la FGR nunca negó que haya criteriado a Leonel Flores para salvar su pellejo a cambio de acusarme. Así fabrica casos cuando no tiene pruebas”, dijo.

En marzo pasado, Funes denunció que Leonel Flores, ex director del ISSS, que ha sido condenado por enriquecimiento ilícito, es el testigo criteriado que declaró en contra del ex presidente, por lo que la Fiscalía le habría otorgado beneficios con la finalidad de acusarle de delitos penales.

En esa oportunidad Funes dijo que ante falta de pruebas de corrupción, la FGR se ha dedicado a presionar a testigos para criteriarlos para que declaren en su contra y armar un caso penal, mismo que ya se encuentra listo.

En diciembre pasado, las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro resolvieron que existe enriquecimiento ilícito de parte del ex director de ISSS y su esposa Karina Sosa de Flores, por la cantidad de $812 mil dólares.

En esa oportunidad la Cámara ordenó el pago íntegro de $812,740.62 dólares al Estado, que sería el fondo total que se le cuestiona al ex director, como también la inhabilitación para fungir en cargos públicos por 10 años.

Mauricio Funes tiene un proceso civil abierto, en la Cámara Segunda de lo Civil, tras haber sido demandado por enriquecimiento ilícito, ante la resolución pronunciada por la Corte Suprema de Justicia que resolvió declarar la existencia de indicios por no justificar un incremento patrimonial de $552,669.

La ex primera dama, Vanda Pignato fue demandada en calidad de cónyugue del ex funcionario, por $57,060, mientras que el hijo del ex mandatario por el monto de $118.600, con que presuntamente adquirió unos vehículos para comerciarlos.

En el caso de este último, Mauricio Funes criticó que la Sala de lo Civil determinó que los tres hijos del ex presidente Elías Antonio Saca no deben ser procesados por enriquecimiento ilícito, puesto que ninguno de ellos, ha sido o desempeñó un cargo público.

Funes dijo “mi hijo Diego no fue funcionario público, así como los hijos de Saca, y está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito. ¿justicia pareja?”, de igual manera mencionó: “¿por qué Corte Suprema de Justicia excluye a hijos de Saca y no hace lo mismo en mi caso, es claro el sesgo político del juicio montado en mi contra”.