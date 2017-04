Fuerza Armada de El Salvador no ha destruido archivos de valor histórico: Ministro de Defensa

Joaquín Salazar

“Nosotros nos sentimos ofendidos en nuestra dignidad como Fuerza Armada con esas acusaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dijo el ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, ante señalamientos que hiciera la entidad que afirma la destrucción de documentos históricos del Conflicto Armado entre 1980 – 1992.

A principios del mes de marzo, el Instituto de Acceso a la Información Pública pidió que se reconstruyeran los hechos y documentos concernientes a las operaciones realizadas en San Francisco Angulo, San Vicente, en una masacre que se le acredita a la Fuerza Armada de El Salvador.

Dichos documentos fueron solicitados por el Centro Para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, que busca la verdad, como representante de las víctimas y familiares de la Masacre perpetrada en julio de 1981; sin embargo, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) negó los documentos dado que no existen en los registros de la institución Castrense.

Las masacres vinculadas a este caso son del 25 de julio de 1981, en el Cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San Vicente, y el 23 de febrero de 1983 en los cantones Tenango y Guadalupe, en Suchitoto, Cuscatlán, donde las víctimas mortales son más de 300 civiles.

Ante esta negativa de la FAES, la Organización No Gubernamental acudió al IAIP para acceder a estos documentos, y al no encontrar una respuesta positiva resolvió que el Ministerio de Defensa cuenta con dos meses para reconstruir los hechos. Esta decisión fue apelada por FAES ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Nosotros pusimos una revocatoria a esa orden del IAIP, como el Instituto no la admitió fuimos a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que resolvió que la Fuerza Armada no tenía que permitir el acceso a los archivos y que no tenía que reconstruir los hechos suscitados hace 30 años”, explicó Munguía Payés.

No obstante, en marzo de este año, el IAIP acusa a la institución armada de purgar y destruir documentos relacionadas a las operaciones militares relacionadas al conflicto armado en la década de los 80´S. esto a juicio del ministro de defensa “sin que la FAES tenga oportunidad de defenderse”.

Además, el IAIP hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la destrucción de estos archivos históricos.

Ante esto, el ministro dijo: “En ningún momento la institución armada ha destruido archivos de valor histórico del conflicto armado, hemos destruido archivos de carácter administrativo y lo hemos hecho como la Ley lo mandata, con la presencia de dos miembros de las unidades militares, dos miembros del archivo general de la nación y un representante del Estado Mayor Conjunto”.

De acuerdo al reporte, los archivos destruidos son: Libros de documentos despachados, libros de llamada de tropa, informes de reuniones de trabajo y algunas certificaciones de actas de bajas o de defunción de personal de esa época. Pero aclaró que al destruir estas certificaciones y esas actas no destruimos los libros donde sacamos esa información siempre quedó una copia de ello.

De igual manera, el ministro de defensa aclaró que muchos de los archivos se extraviaron en época de la guerra cuando se desmovilizaron algunas unidades, como también “hay otros archivos que la gente piensa que existieron, pero en realidad nunca se llevaron esos registros de operaciones militares, fueron planificadas en el camino, mapas y transparencias plásticas, las cuales no se archivaban por lo que es muy difícil en algunas oportunidades dar respuesta a esas solicitudes de información”.