¿Fraude Ley o garantía a los trabajadores?

El ministro de Hacienda Carlos Cáceres (25SEP017 Res Pública) expresó: “lo nuevo que tenemos en las propuestas de ICP y del Gobierno son los dos puntos adicionales a la cotización, de ahí solo es cuestión de buscar ingeniería financiera donde es que los flujos pueden ser acomodados, se necesitará una revisión de esto allá por el año 2027 al 2030 que implicará subir necesariamente la edad de jubilación a las personas, y la propuesta nuestra que perseguía no endeudarnos, que ya no haya FOP (El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales) …que acá lo magistrados de la Sala de lo Constitucional pongan sus barbas en remojo, dicen: les vamos a seguir prestando en un esquema nuevo y novedoso del FOP. ¿Cuál es el esquema? Ahora dice la Sala que no podemos tomar prestado más allá del 45% del Fondo, pero ellos dividen en dos al Fondo, 2 mil millones al fondo y dicen aquí no cuenta el Fondo, abren disponibilidad de 2 mil millones en el Fondo conservador que le llaman, estos 2 mil millones dicen que no cuentan, y sobre estos 2 mil millones que abren la cuenta, quieren que nosotros sigamos tomando deuda, eso bien claro se los hemos dicho: “es un fraude a la sentencia de la Sala”, si eso se llegara a probar tiene la ventaja como dicen algunos diputados, si ARENA lo aprueba, la ICP lo aprueba, no habrá una sentencia revisada de la Sala de lo Constitucional, eso me parece la mayor falta de respeto que han cometido contra la Sala…”

Así lo expresa el ministro de Hacienda en sus recientes declaraciones, parece que nos movemos en un carrusel infantil, con imaginarios movimientos que vuelven al mismo sitio en 360°, con exposiciones mediáticas que solo buscan eventuales réditos electorales. De ahí el énfasis que el ministro Cáceres ha señalado: “el acuerdo fundamental es que no se lleven el dinero de los trabajadores”.

La discusión central es la defensa de los trabajadores, proteger sus ahorros.

¿Cuál es la garantía que esos fondos retornen a los trabajadores?

La diputada Norma Guevara (26SEP017 C. 12) expresó: “…la garantía es la misma con que se ha pagado (la pensión) desde 1996, el Estado es el que ha pagado a los jubilados, primero con las reservas técnicas, después con deuda de 1,200 millones de eurobonos que estamos pagando, que es parte de la deuda existente, después con la deuda del FOP que ha emitido más o menos 5 mil millones en deuda, el Estado ha pagado esos compromisos, si están en Ley, están reconocidos, pero la garantía en que se hace explícito es poniendo cada año -que no hicieron los gobiernos anteriores- 5% del presupuesto, más 8% de su salario a un fondo con el cual se pagan todas las obligaciones, la deuda es con usted y no con la AFP; le va a pagar la rentabilidad igual que va a ganar el ahorro privado; entonces la certeza es la misma que cuando se contrata a un maestro, -eso le respondió un actuario a un economista- es un bono, una ley es una promesa, que obliga al Estado a cumplir en el futuro”.

Se trata de concreciones para los trabajadores y para las siguientes generaciones, por lo tanto, debemos asegurar un futuro digno a los pensionados.

