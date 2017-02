FMLN reafirma compromiso por la prórroga de las Medidas Extraordinarias  

@JoakinSalazar

ARENA no quiere apoyar al desarrollo de seguridad, educación y salud. Con la mirada atenta de los asistentes, que como una tradición todos los viernes son partícipes de la Tribuna Legislativa creada por el líder de izquierda Schafik Hándal, los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) reafirmaron su compromiso por apoyar la continuidad de las Medidas Extraordinarias, que han logrado la reducción de la mayoría de hechos delictivos.

Los diputados Carlos Mario Zambrano y Otilia Matamoros rindieron el informe semanal en la Plaza Gerardo Barrios, lugar en que instaron a la población para que exija al partido de derecha aprobar las medidas extraordinarias y todas las iniciativas que sean necesarias para el desarrollo de la seguridad, educación y salud, mismas a las que hoy el partido tricolor se opone.

Ayer, familiares de pandilleros afirmaron que el partido ARENA quiere apoyar la iniciativa de no aprobar medidas extraordinarias por un año más, no obstante.

El Diputado Zambrano denunció que ARENA se opone a aprobar la prórroga, pese a que en reiteradas ocasiones dijeron apoyar la iniciativa por los logros obtenidos.

“La derecha no quiere aprobar las medidas extraordinarias, además, la derecha quiere quitarle los fondos a estas instituciones dedicadas a la prevención, que han demostrado la importancia en los territorios, que no solo han creado oportunidades a los jóvenes, sino también, se les ha creado espacios de recreación”, dijo el representante del Grupo Parlamentario del FMLN, Carlos Mario Zambrano.

El parlamentario hizo un recordatorio de los principales logros que ha obtenido la ejecución de las medidas extraordinarias y el acompañamiento que tiene el Plan El Salvado Seguro, que desde abril de 2016 ha tenido una significativa reducción de los hechos delictivos, principalmente de los homicidios, dado que se venía de un promedio diario de 25 muertes violentas y hoy se contabilizan ocho.

“El problema de la violencia debemos resolverlo todos, empoderándonos en nuestras comunidades, cuidando a nuestros hijos, es el esfuerzo de una disputa los salvadoreños y salvadoreñas que queremos vivir en paz y aquellos malos miembros que utilizan a los jóvenes para cometer crímenes”, agregó Zambrano.

De igual manera, Zambrano recordó que con la Contribución Especial para la Seguridad recaudó más de $57 millones de dólares, de los cuales se ha ejecutado el 91% de estos fondos, dinero proveniente de la Ley de Contribución Especial para seguridad y de lo recolectado a través de la Ley por grandes contribuyentes.

Ante los resultados obtenidos “Tengan seguridad de que el Gobierno del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y el Grupo parlamentario del FMLN harán todo el esfuerzo posible para dar el equipamiento y respaldo a todas estas instituciones y ciudadanos salvadoreños que tienen que ver con el tema de la represión y de la Prevención”, comentó Zambrano.

Asimismo, dijo “Vamos hacer todo nuestro esfuerzo para impulsar las medidas de prevención, para dar oportunidades para los jóvenes y puedan acceder a empleos que puedan garantizar salarios justos, este esfuerzo lo hará el Gobierno porque la criminalidad debe abordarse de una manera integral y hoy a diferencia de los Gobiernos de ARENA estamos teniendo resultados importantes”.

Por su parte, la diputada Otilia Matamoros afirmó que ARENA no dejan avanzar el desarrollo en áreas como educación, donde ya es legal la entrega de paquetes escolares, lo cuadernos y zapatos.

“ARENA está descontenta por aquellos trabajadores de salud que no les aumentaron por su escalafón, porque simplemente ganan más de dos mil dólares, debemos de tener conocimiento como pueblo y ciudadano en la Asamblea Legislativa contra ese monstruo que se llama ARENA que no quiere avanzar, no quiere ver pueblo sano, educado, un gran desarrollo en las comunidades, como los proyectos sociales entran hasta el último rincón de este país; no se extrañen ustedes de porque ellos no dan los votos para los préstamos, bonos, porque ellos no lo utilizaban para la población”, dijo.