FMLN: el pueblo debe seguir presionando para seguir con los programas sociales

Reflexión y un momento de alegría. De eso se trató la última Tribuna Legislativa del año en el parque Gerardo Barrios, o mejor conocido como la “plaza cívica”, donde la diputada Norma Guevara destacó la importancia que el pueblo defienda lo logrado en los siete años que ha gobernado el FMLN. La legisladora explicó que todo el año el partido en el gobierno ha tenido que enfrentar la desestabilización política que la derecha partidaria y empresarial han ejecutado, siendo la no aprobación del presupuesto la última jugada de este año. Asimismo, felicitó a la clase trabajadora por el nuevo aumento al salario mínimo e instó al pueblo a defenderlo, pues la empresa privada no les quite lo logrado por la nueva representación laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo.“Sabemos que la ANEP se fue a las mismas “naguas” de siempre a pedir que se anulara la decisión del nuevo Consejo, ellos quieren desconocerlo y por esa vía anular el nuevo ajuste salarial, no se puede explicar que haya sindicatos a favor de los empresarios, de modo que indirectamente debemos sentirnos dignificados con la decisión de subirlo a los 300 dólares”, dijo la diputada.También, hizo el llamado para que sea el mismo pueblo le exija a la derecha parlamentaria que apruebe algunos préstamos para tener los recursos suficientes para dar más servicios como la construcción de un hospital nacional, más sedes de Ciudad Mujer, entre otros.Y es que el partido ARENA se niega a dar sus votos para seguir favoreciendo a los más desposeídos y llama despilfarro a dicha inversión. Guevara explicó, por ejemplo, la que se hará con el hospital que remplazaría al Rosales.“Estamos esperando que ARENA vote por esos préstamos, donde debe haber un hospital nuevo, queremos que el pueblo presione para que eso se dé, un hospital no es para el Frente, sino para el pueblo; además, queremos que las mujeres tengan atención, estamos esperando que se apruebe un préstamo para que haya agua potable en toda la región metropolitana, algo que el mismo partido de oposición se comprometió y estamos esperando a que lo cumpla”, expresó Guevara.Seguido de la reflexión, la fracción legislativa del FMLN entregó simbólicamente canastas navideñas a los presentes, así como juguetes para los hijos de los obreros que se hacen presentes a la Tribuna y muestran su apoyo al partido en el gobierno.