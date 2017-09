FMLN presenta coaliciones para concejos municipales y diputaciones

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), informó que el partido de izquierda fue el primero en presentar los pactos de coalición para concejos municipales y diputaciones. El plazo para ser presentados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) venció ayer.

González informó que el FMLN presentó 35 pactos de coalición para concejos municipales, además de tres para diputaciones.

“En San Salvador son siete municipios, en La Libertad 13, en Santa Ana siete, en San Miguel, Cuscatlán y Chalatenango dos, Ahuachapán y Sonsonate uno ”, detalló el dirigente efemelenista. El FMLN hizo los pactos de coalición con cinco partidos políticos, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Cambio Democrático (CD), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Salvadoreño Progresista (PSP). “Hicimos coaliciones en cinco cabeceras departamentales: San Salvador, San Miguel, Santa Tecla, Santa Ana y Ahuachapán. Hemos hechos tres pactos de coalición para diputados en La Libertad, Santa Ana y Ahuachapán”, informó González.

Reforma pensiones

En cuanto a la reforma al sistema de pensiones, el dirigente político explicó que actualmente la responsabilidad el pago de pensiones recae en el Gobierno, por lo que sostuvo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “solo se quedan con las utilidades”.

Recientemente, el Presidente Salvador Sánchez Cerén informó que para el pago de pensiones se reasignarían fondos de otras instituciones del Estado. Para González, esto debió hacerse debido al “boicot que el partido ARENA está presentando”.

“El Gobierno de la República lo ha dicho, en ningún momento el Presidente (Salvador Sánchez Cerén) va a tocar los asuntos presupuestarios que tienen que ver con los proyectos sociales que se implementa, a todos los subsidios que se van entregando a la población y que combaten la pobreza y desigualdad”, aclaró González.

González enfatizó en que ya se tiene más de un año de que se planteó la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones. Desde entonces, el Gobierno, trabajadores y otros sectores formularon y presentaron sus propuestas a las Asamblea Legislativa.

La propuestas presentadas por el Gobierno y por los trabajadores coinciden en varios puntos, entre ellos la incorporación al sistema de los trabajadores por cuenta propia, la existencia del sistema público y privado, la creación de una pensión universal.

“Todos estos temas han sido tratados, pero han tenido un rebote porque hemos tenido un muro de contención que no ha permitido hacer justicia, que no ha permitido que las AFP no sigan robando los fondos de los trabajadores y los fondos del Gobierno, para que no solo ellos se queden con las ganancias sino que el Estado y los trabajadores tengan beneficios”, argumentó González.

El dirigente político aseguró que los diputados del principal partido de oposición “defienden a ultranza los intereses de los dueños de las AFP”, a lo cual se sumaron otros diputados de partidos de derecha, lo que impide que hayan los votos suficientes para aprobar la reforma al sistema de pensiones.

González dijo que en los próximos días, el Gobierno presentará una nueva propuesta en la que ha “flexibilizado en aspectos centrales”. El dirigente político recalcó que el propósito de la propuesta es beneficiar principalmente a los trabajadores y al mismo tiempo descargar de responsabilidad presupuestaria al Gobierno.

“Consideramos que ha llegado el momento de tomar acuerdos, el momento de la verdad, como FMLN esperamos que en septiembre tengamos los frutos y los resultados que el pueblo necesita”, declaró González.

Declaraciones Fiscal General

Recientemente, Douglas Meléndez, fiscal general de la República, externó sus opiniones sobre la situación actual de El Salvador, el funcionario dijo que el país está en una “situación anormal” y que el “país está desordenado”.

“Comparto la preocupación, ciertamente me parece que una cosa es ser analista, y otra cosa es la responsabilidad del Fiscal, del funcionario, que se mete a dar opiniones que no corresponden, dar un calificativo de qué tipo de Estado tenemos, eso ya es otro tema, cada quién debe de ver sus avances, sus limitaciones, sus cosas positivas y sus errores”, argumentó el secretario general del FMLN.