FMLN: “Partidos de oposición mantienen una posición políticamente mezquina en contra del pueblo salvadoreño”

Oscar López

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó las consecuencias de no contar con el Presupuesto General de la Nación para el 2017. El cual no fue aprobado por los diputados de los partidos de oposición.

Por lo cual el máximo dirigente del FMLN externó que los partidos de oposición, principalmente ARENA y GANA, “mantienen una posición políticamente mezquina en contra del pueblo salvadoreño”.

González explicó que el presupuesto es utilizado para el funcionamiento de las instituciones del Estado. “Sirve para que la Fuerza Armada pueda cumplir su labor, para que los médicos del sistema público puedan hacer su trabajo, para que los maestros reciban su salario”, indicó.

Entre las consecuencias de no contar presupuesto para el 2017 está la falta de fondos para pagar beneficios salariales a los empleados de Salud que ganan menos de $1,500, además del retraso en el pago de bonos a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

“No se podrá seguir equipando a la PNC, no se podrá mejorar la flota vehicular (de la PNC), también no se podrán mejorar las delegaciones de la PNC. En Salud no se podrá mejorar el equipo de los hospitales Nacional de la Mujer y Rosales, además de que no se podrá equipar los centros de rehabilitación de inválidos”, detalló González. El secretario general del FMLN aseguró que durante los gobiernos encabezados por el partido de izquierda se ejecutaron proyectos para beneficio de las grandes mayorías. “Hoy el Gobierno aparta para darle a aquellos que están en condiciones paupérrimas”.

González desmintió los argumentos del partido de derecha que afirmó que el presupuesto presentado para el 2017 no tiene financiamiento, el dirigente del FMLN explicó que el mismo tiene financiamiento por los ingresos corrientes del Estado, donaciones de países amigos y por préstamos que fueron aprobados con anterioridad.

“Dirigentes y diputados de ARENA dicen que no van a aprobar el presupuesto, argumentan que está desequilibrado, dicen cualquier cosa. Debemos estar claro que este presupuesto está equilibrado pues los gastos totales se cubren con los ingresos corrientes”, afirmó González.

Del presupuesto presentado para el 2017, $815 millones serán destinados para la inversión pública, asimismo, el presupuesto crece en un 20 % en activos fijos, de igual forma, se incrementó en 19 % lo asignado al rubro de justicia y seguridad.

González recalcó que en el presupuesto para el 2017 se redujo en 18 % el gasto que las instituciones de gobierno hacen en compras de bienes y servicios, “esto es por la política del Gobierno de recortar los gastos que no son necesarios y reforzar los prioritarios”, aseguró.

Asimismo, el dirigente político comentó que el FMLN y el gobierno impulsaron un proceso de diálogo con otros partidos políticos para la aprobación del presupuesto, sin embargo, los diputados del resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa se negaron a dar sus votos para que el Gobierno contara con presupuesto.

González explicó que si los partidos GANA, PDC, PCN dieran sus votos junto al FMLN se podría aprobar el presupuesto para el 2017 ya que solo son necesarios 43 votos.

“ARENA mantiene una postura cerrada, de no querer aprobar el presupuesto para afectar al Gobierno, para afectar a nuestro partido, pero afectando completamente a nuestro pueblo salvadoreño”, externó González.