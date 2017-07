FMLN llama a concentrarse en elección de diputados y de alcaldes

@caricheop

El secretario general del partido FMLN Medardo González afirmó que “actualmente están concentrados en el proceso interno, en ordenar la casa, y no en las presidenciales”.

El alto dirigente político aclaró que “como FMLN estamos concentrados, como ya lo hemos dicho, en todo este proceso eleccionario interno de los diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, concejos municipales. Ese es el centro y la prioridad en este momento”.

Como la primera fuerza política del país aún están ordenando la casa, elaborando estrategias y planes, aunque tienen algunas figuras que ya están despuntando, dando continuidad a sus propios esfuerzos como figuras políticas. De la candidatura a la Presidencia de la República, González reiteró que “nosotros preferimos mantenerlas en un perfil bajo porque, si no, podemos cometer el error de tropezarnos, de envolvernos en una situación que nos complique la vida y eso es lo queremos evitar. Son dos elecciones que deben ir en procesos paralelos, pero no deben juntarse”.

Al referirse a las críticas que consideran a su partido como antidemocrático o vertical en relación a lo que sucede actualmente en ARENA con la candidatura anticipada de Carlos Calleja explicó que “hace varios años, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos (1993/1997 y 1997/2001) y el señor Carlos Slim, de México, sacaron a la palestra pública, a Carlos Calleja, para la presidencia, es decir, viene todo un proceso, de tal forma que están haciendo una campaña adelantada. Yo personalmente, consideró que este tipo de procesos a ARENA le pueden causar dificultades en su calendario de acción, por eso nosotros llevamos nuestro propio ritmo y lo vamos a respetar”.

Trabajo y no pre candidatura

Sobre las posibles aspiraciones de Hugo Martínez, Gerson Martínez, Oscar Ortiz y Nayib Bukele, a la candidatura presidencial por la bandera roja, sostuvo que “ellos están promoviendo su trabajo, lo que ellos están haciendo. Son funcionarios públicos, están jugando en los medios de comunicación y no tienen porque plantearse a nuestro juicio como pre candidatos. Son personas que están simple y sencillamente haciendo su trabajo, de tal manera que nosotros creemos como un mecanismo positivo el quehacer político diario permanente frente a los medios”.

Asimismo, de las declaraciones realizadas por el alcalde de San Salvador (Nayib Bukele) de señalar abiertamente su pretensión a la presidencia dijo que “yo como secretario general del partido siento postura, e insisto a los militantes del partido, a los votantes del partido, a que nos concentremos en la elección de diputados y de alcaldes, a que nos concentremos en esta campaña y que no nos dejemos enredar en esta otra temática y que si no miren ustedes en el espejo, lo que pasa en ARENA, que está enredada en esta situación”.

Las metas del FMLN para las elecciones del 4 de marzo de 2018, indicó, son mantener y elevar el número de diputados y alcaldes a nivel nacional (31 diputados y 83 alcaldías), aunque no quiso revelar un número en específico.

Lo que está pasando en el partido de derecha, ARENA, donde dos diputados se separan del proceso interno de elecciones para diputados y alcaldes, por considerar que no es transparente y está sujeto a presiones internas, el secretario General del FMLN cuestionó: “esto se viene gestando desde hace bastante tiempo atrás, hablan de modernización y cambio generacional y este tipo de cosas, acusan al FMLN de ser vertical y yo lo que veo es un problema de funcionamiento”.