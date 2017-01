FMLN considera que oposición antepone intereses partidarios a intereses de país

Oscar López

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pidió a los dirigentes del principal partido de oposición que regresen sus representantes a las mesas de diálogo, ya que es necesario lograr acuerdos para resolver temas prioritarios para el país.

El FMLN consideró que los dirigentes del partido de oposición “buscan excusas” para no continuar con los distintos procesos de diálogo impulsados por el Gobierno y que son apoyados por el partido de izquierda.

“ARENA ha dicho a través de sus dirigentes y sus diputados que se levantan de las mesas de diálogo, argumentando cualquier cosa. El Presidente de la República y nosotros (FMLN) decimos ARENA está obligado a regresar a las mesas, se vuelve necesario darle salida a estás situaciones”, aseveró el máximo dirigente del FMLN.

González explicó que de negarse ARENA a continuar con el diálogo, el país enfrentaría situaciones de crisis, ejemplo de ello sería el sistema de pensiones, ya que el Gobierno no contará con los recursos para pagar las pensiones a los miles de jubilados.

“Si no le damos salida a la reforma de pensiones, nuestro país llegará a un momento de incapacidad de pago y simple y sencillamente las pensiones no se podrán pagar y no es porque el ministro, el Presidente de la República o los miembros del FMLN estemos pensando en estatizar las pensiones, el asunto es que no habrá dinero”, aseguró González.

Ante la postura de ARENA, el secretario general del partido de izquierda, consideró que los dirigentes de la oposición “anteponen intereses partidarios a lo que tiene que ver con los intereses del país. Buscan supuestos argumentos para no estar de acuerdo”, dijo González.

De igual forma, el máximo dirigente del partido de izquierda recordó que al momento de crear las mesas de diálogo, “ARENA asumió el compromiso” de integrarlas, nombró a sus representantes, pero en el caso de la Mesa de Pensiones, no llegaron a las reuniones, por lo que la mesa no pudo activarse.

“Lo que uno puede ver es el intento del partido ARENA de hacer fracasar este esfuerzo”, dijo González, al mismo tiempo comentó que el objetivo de dejar las mesas es “obligar al FMLN a aumentar impuestos”.

Por ello González aseguró que el partido de oposición se niega a aprobar medidas encaminadas a reducir la evasión y elusión fiscal, entre ellas el impuesto al patrimonio y el cobro coactivo que permitiría a Hacienda cobrar a los deudores al fisco después de culminar un proceso judicial.

De igual forma, el secretario general del FMLN recordó los “esfuerzos” que hizo el Presidente Salvador Sánchez Cerén durante los últimos meses de 2016 para buscar cuerdos con la oposición y que permitieron la aprobación de emisión de bonos por $550 millones.

“Tuvo la necesidad de plantearle a la Asamblea Legislativa la necesidad de la emisión de $1,200 millones en bonos, ARENA tiene la mayoría suficiente para convertirse en una llave, se llegó a un acuerdo en la mesa de diálogo en el que dijeron que podían aprobar $550 millones a cambio de una Ley de Responsabilidad Fiscal”, dijo González.

González argumentó que a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador tuvo avances en materia democrática, sin embargo, se estancó la discusión de aspectos económicos, ya que éstos no fueron incluidos en los acuerdos pactados entre el gobierno y la entonces guerrilla del FMLN.

Por lo cual es importante que en la actualidad se desarrolle un proceso de diálogo y negociación para encontrar acuerdos en materia económica que sean de beneficio para los salvadoreños.

“No hemos avanzado en la agenda económica y social porque la gran empresa desde aquellos años y ahora no estuvo de acuerdo en entrar en un debate de fondo”, aseguró González.