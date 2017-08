FMLN considera que fiscal general se equivoca al criminalizar a funcionarios

Oscar López

@OscarCoLatino

Para Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se equivoca al judicializar el proceso de tregua que se llevó a cabo con las pandillas más numerosas del país.

“Creo que el fiscal general de la República se está equivocando en esto porque lo que está haciendo es poner entre la espada y la pared a nuestro partido, al FMLN, con criminales, con mentirosos. Lo que queda confirmado es que la tregua fue una política gubernamental con el propósito de aminorar los delitos”, argumentó González.

El dirigente político aseguró que al momento de impulsar la tregua, el FMLN externó su posición en contra de dicha medida “no estábamos de acuerdo con esa política”, recordó. González argumentó que a pesar de no estar a favor de la facilitación del diálogo entre las pandillas, descarta que en el proceso se haya cometido delitos.

“Nosotros nos diferenciamos rotundamente de este planteamiento, no acompañamos este enfoque, no era un acuerdo entre el gobierno y las pandillas. Una cosa es no estar de acuerdo con una política y otra es criminalizar a los individuos y al proceso, eso lo veo como una cosa mal intencionada por parte del fiscal general de la República”, argumentó González.

Asimismo, el dirigente político comentó la captura de Rodil Hernández, que no pasó a más debido a que no existían pruebas “sostuve que toda esa operación más parecía una operación política que una operación jurídica en defensa del Estado”.

González afirmó que la FGR basa sus acusaciones en la declaración de un testigo criteriado, el cual es miembro de pandillas, “es un testigo que está descalificado, es una persona que es un criminal confeso, es un criminal que está prisionero desde hace años”, dijo.

El secretario general del FMLN agregó que en casos en los que están involucrados ex funcionarios o militantes del principal partido de oposición, el fiscal general no ejecuta procesos similares para judicializar cada uno de los casos.

“Hay funcionarios, candidatos, alcaldes de ARENA que están en la cárcel, son personas vinculadas al narcotráfico, hay entre 15 y 20 funcionarios, ¿Qué ha dicho el fiscal al respecto? ¿Qué ha dicho el sistema judicial? ¿Qué han dicho los medios de la derecha?”, cuestionó el dirigente político.

Venezuela

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump expresó que no descarta una intervención militar en Venezuela, al respecto el dirigente político rechazó las declaraciones “guerreristas e intervencionistas”.

El FMLN resaltó que es importante que se respete la autodeterminación y soberanía de los pueblos, es decir, que se debe dejar que el pueblo venezolano decida lo que consideran mejor para su país.

“Las declaraciones como las del presidente de Estados Unidos resultan inútiles para fomentar lo que cualquier pueblo, gobierno y partido político deben promover ante un país con dificultades, la pronta y pacífica solución de sus desacuerdos”, opinó González.

El FMLN ratificó su apoyo al gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. El partido de izquierda considera que “trabajan día a día por resolver sus conflictos internos apegados a sus leyes e instituciones”.

González dijo que algunos países de la región también condenaron las declaraciones de Trump, entre ellos Chile, México, Perú, Cuba, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá.

El secretario general del FMLN afirmó que América Latina fue declarada como “zona de paz” por los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por lo que enfatizó que ningún país puede “entrometerse” a imponer cualquier solución a un país de la región.