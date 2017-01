¿Y Fito?… volvió a la selecta mayor

@Diegoolguzman

Teniendo como novedad la reincorporación del delantero Rodolfo Zelaya, la selección mayor de fútbol regresó ayer a los entrenamientos para participar en la Copa Centroamericana de la UNCAF, que se realizará del 13 al 22 de enero en Panamá.

“Fito” Zelaya vuelve a la selección mayor luego de estar excluido por más de tres años debido a que estuvo involucrado en los amaños de partidos de la azul y blanco; sin embargo, Eduardo Lara, técnico de la selecta, se tomó el riesgo de convocarlo para la Copa Centroamericana.

“En este momento, como grupo, debemos arroparlo y que sepa que es una persona que es querida por mucha gente en el país”, expresó Lara ayer después de la práctica matutina.

Por lo demás, en su regreso a los entrenamientos Eduardo Lara solo tuvo a sus disposición a 23 de los 25 jugadores convocados debido a que Nelson Bonilla del Nacional de Portugal, y el portero Henry Hernández no se hicieron presentes a las prácticas.

Bonilla no atendió el llamado debido a que no recibió permiso del Nacional para participar en la Copa UNCAF, la cual no está incluida en el calendario de las fechas FIFA, por lo que el equipo no está obligado a ceder al jugador.

Mientras que Hernández no se presentó a la convocatoria debido a que viajó a Irán para probarse en Naft Tehran FC de la Pro League, en donde espera recalar.

El sustituto de Hernández podría ser el guardameta de la Sub-20, Mario González, quien fue promovido al equipo de Primera División de Firpo para el Clausura 2017.

En lo que respecta a la preparación, la azul y blanco realizó trabajo físico y aspectos tácticos en espacios reducidos con énfasis en el toque de primera intención a ras de césped y cambios de orientación.

Eduardo Lara, técnico de la azul y blanco, reconoció que debido al poco tiempo que tiene para afinar detalles con miras a la Copa UNCAF, apelará al conocimiento que existe entre los jugadores que en su mayoría juegan en la Primera División.

“El tiempo es corto y lo que tenemos que hacer es armar las sociedades que existen en el fútbol y por el tiempo que tienen los jugadores de estar jugando en sus clubes”, apuntó Lara.

En tanto, el volante Gerson Mayen sabe que la preparación será exigente debido al corto tiempo que tendrán para trabajar con miras a la Copa UNCAF.

“Hemos trabajado en lo físico y en la intensidad, ya que eso es lo que quiere el profe (Eduardo Lara) para llegar con buen ritmo a la competencia”, dijo Gerson Mayen.

La selecta, que continúa sus entrenamientos está tarde en el Complejo Deportivo de la FESFUT, debutará en la Copa Centroamericana el 14 de enero ante Costa Rica.