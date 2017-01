Fiscalía investiga delitos de Lesa humanidad perpetrados en conflicto armado

@JoakinSalazar

Con la resolución de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, los magistrados ordenaron a la Fiscalía General de la República(FGR) proceder contra los delitos de Lesa Humanidad, perpetrados durante el conflicto armado entre los años 1980- 1992.

Ante esto, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, informó que desde el 12 de diciembre inició un equipo especial para investigar los casos; que presuntamente entre cuatro a cinco casos ya han iniciado su investigación.

“Se ha creado un grupo de fiscales para investigar los delitos de Lesa Humanidad, lamentablemente no tenemos los recursos suficientes pero vamos a investigar”, explicó Meléndez.

De igual manera, agregó “me alegra que el Presidente, haya mencionado sobre el tema de una posible Ley de reparación, una legislación restaurativa, ojala que se diera en los próximos meses, hasta el momento han iniciado con cuatro a cinco casos que están siendo investigados”.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional estableció que los hechos excluidos de amnistía, tras la finalización del conflicto armado, son los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, que fue emitido el 15 de marzo de 1993.

Como también, aquellos hechos de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes del conflicto, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes; estableciendo la participación de la Fiscalía en esto.

No obstante, el Fiscal Meléndez confirmó que la entidad no tiene la capacidad para asumir los casos y hechos de investigación que se encuentran en el informe de la Comisión de la Verdad, por lo que demandó de Hacienda un aumento de presupuesto para el año 2017.

Y es que a la Fiscalía se le asignan $44 millones de dólares, que a juicio del Fiscal es insuficiente; en su momento, el Fiscal lo denominó “injusto e insuficiente”, puesto que para el 2017 la entidad solicitó el doble, es decir, $80 millones, prácticamente el 2% de presupuesto General de la Nación. Pese a ello, el Fiscal asumirá la responsabilidad por los casos de Lesa Humanidad.

En cuanto a la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el restablecimiento de desaparición forzada de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate, el Fiscal afirmó que investigaran los hechos, tal como ordena la Sala, hará un trabajo investigativo que será apoyado por el nuevo equipo de fiscales.