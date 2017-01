Fiscalía demanda a exdiputado por no justificar más de $300 mil dólares

Joaquín Salazar

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la demanda civil en contra del exdiputado, por el partido Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés y su esposa Brenda de Avilés, por presuntamente no justificar más de $300 mil dólares de su patrimonio. De acuerdo a Fiscalía, el exdiputado no pudo justificar $260 mil dólares y el en el caso de su esposa $47 mil dólares, montos por los que fueron enviados a juicio civil en la Cámara de Santa Tecla.

Al también representante del partido CD se le analizaron los periodos de 2009 al 2011 como diputado suplente y 2012 al 2014 como diputado propietario. Mientras que a su esposa, por ser aún empleada pública, puesto que es asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, se le analizó su vida laboral. “En este momento todas las valoraciones están en su contexto, necesitamos ver qué analizan los señores magistrados, para ver cuál va a ser el resultado para las valoraciones y llevarlo al ámbito penal, también dentro de las diligencias estamos solicitando que se practique un peritaje financiero, para lograr que esta cantidad se aumente”, explicó Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción.

El exdiputado y su esposa son acusados de enriquecimiento ilícito, dado que en la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, no lograron desvanecer los señalamientos encontrados en su contra. “Hasta este día ellos no pueden justificar más de $300 mil dólares, se les han inmovilizado tres cuentas bancarias, dos del exdiputado y una de su esposa”, agregó.

La fiscalía aún no ha determinado algunos aspectos como bienes inmuebles a cargo de la familia Avilés, no obstante, se ha solicitado al Centro Nacional de Registro para determinar la existencia o no. Por su parte, el exdiputado Douglas Avilés no se pronunció, tal como lo hiciera semanas atrás cuando su proceso civil se hiciera público, en donde dijo “no dudo de la valentía e integridad de los magistrados, pero constructivamente digo, hay que revisar con lupa el trabajo de probidad”. De igual forma, “se dirán muchas cosas sobre mi y mi esposa, pero hoy igual que siempre les digo de frente a Dios, que sigo aquí para dar la cara”.