Fiscal General pide no quitarle dientes a Ley de Extinción de Dominio

@JoakinSalazar

Reformas para mejorarla y no para quitarle dientes es lo que pide el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, quién criticó la propuesta de algunos sectores políticos que pretenden quitarle todo el poder y efectividad a la Ley de Extinción de Dominio.

Sectores políticos de la Asamblea Legislativa presentaron una reforma ante el Pleno, en el que pretenden hacer modificaciones a la Ley, que fue aprobada en el año 2013, entre estos que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado Especializado de Extinción de dominio no puedan proceder hasta que un imputado sea vencido en juicio.

“Nosotros no nos oponemos por supuesto a la revisión, pero debe ser para mejorarla y darle fuerza, no para restarle. Si piensan algunos que la Ley tiene vicios de inconstitucionalidad en algunos artículos, entonces debe ser la honorable Sala de lo Constitucional que lo diga, pero ese abordaje en ese contexto nuestro Mientras no sea admitida una reforma para esa ley, o sea, declarada inconstitucional, para nosotros es derecho positivo y lo vamos a seguir aplicando”, dijo Meléndez al ser cuestionado por la futura reforma a la Ley.

Y es que sectores políticos han criticado que se aplique la Ley de Extinción de Dominio en contra de imputados, como el ex Presidente Francisco Flores y otros diputados de la Asamblea Legislativa, por el caso de Probidad, puesto que según ellos el Fiscal se toma atribuciones no positivas ni coherentes con su trabajo.

El Fiscal General recordó que la Ley fue aprobada en el 2013, pero no fue ejecutada o llevado a la práctica hasta el año 2014, cuanto comenzó a incidir un poco en el año 2015.

“Prácticamente comenzó a aplicar de forma tibia, posteriormente fue casi en el 2016 cuando nosotros revisamos que esa Ley habría que aplicarse paralelamente a las investigaciones de otros delitos como narcotráfico corrupción y nosotros le pusimos en actividad, empezamos a aplicar estructuras pequeñas y medianas le vamos a aplicar a estructuras de pandilla pero hasta ese nivel no había ningún cuestionamiento sobre la ley, fue posteriormente cuando nosotros empezamos a incidir en Casos de corrupción más fuerte”, cuestionó Meléndez.

Meléndez criticó que las reformas propuestas buscan que la Fiscalía pida permiso a los sospechosos para tomar posesión de sus bienes, que se ponga una medida cautelar de inmovilizar, antes de pasarlo al juzgado.

“En nuestra práctica de nuestro país es inoperante, cómo vamos a ir nosotros donde una persona sospechosa de narcotráfico o donde un cabecilla de pandilla vamos a incautar esté bien en base a la ley de extinción de dominio pero para quedar a tu poder lo vas a seguir poseyendo, no eso no puede ser”, recalcó.

En otros hechos, el Fiscal General aclaró que entidades como una Policía de Investigación, como también el Instituto de Medicina Legal deberían de estar adheridas a la Fiscalía, puesto que es dicha entidad la que se encarga de la investigación.

“Nosotros tenemos algunas necesidades, dado a los limitados recursos que a lo mejor no son los suficientes que la policía de investigación, no estoy discriminando o apartando la capacidad que tiene la PNC, lo que estoy diciendo es que no serviría de mucho el tener adscrita a una policía de investigación. Nuestra Constitución dice que el monopolio de la investigación del delito lo tiene la Fiscalía General de la República pero dice que con la colaboración de la policía”, explicó.